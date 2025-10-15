フリーアナウンサー山本萩子（しゅうこ、29）が、15日までにX（旧ツイッター）を更新。YouTube上での発言でコメント欄が大荒れ状態となったことに言及した。

ヤクルト、メッツなどで活躍した五十嵐亮太氏のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」のアシスタントを務める山本は、9月30日にアップされた動画に出演し、MLBポストシーズンの予想を行っていた。

山本の予想は外れ、コメント欄にはイジりやツッコミが相次いだが、一部には誹謗（ひぼう）中傷コメントも書き込まれたとし、「いがちゃんねる予想のコメ欄どうなってるかなって見たら誹謗中傷だらけで泣いちゃったwwwww」と反応。

「9／30時点でDSをフィリーズと予想したのですが『アシスタント交代すべき』らしいです…もうドジャースとしか言っちゃいけないのか…」と複雑な思いをにじませ、「でも本当に短期決戦強いよね、私がそこを読めてなかっただけなんだよ…」とつづった。

続く投稿で「一点大事な訂正とお詫び！誹謗中傷『だらけ』ではありません！そしてドジャースファンそのものに対する苦言と捉えられるような語弊ある書き方をしてしまいました」とし、「気を悪くされた方ごめんなさい！いつもありがとうございます！！」。

謝罪と感謝の言葉をつづったが、その後の投稿では「今コメ欄見たらまた更に荒れていて、、、（それなら私に直接お願いします…コメ欄荒らさないで…）」と訴えた。