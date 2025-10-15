100均で見つけて感動した！「さすが専門商品なだけある！」「コンパクトに保管できる！」

粘土用マットって、硬くて分厚いイメージ。丈夫なのはいいですが少々保管にしくいですよね。クラフト材料や道具なども低コストで揃えられるダイソーで、気になる商品を発見しました！『シリコーン粘土シート』は、柔らかく薄手の粘土シート。コンパクトに収納でき、使い心地も抜群ですよ◎100円とお手頃なのも魅力です。

商品情報

商品名：シリコーン粘土シート A4サイズ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：21cm×29.5cm

販売ショップ：ダイソー

薄手で扱いやすく保管も省スペース！ダイソーの『シリコーン粘土シート』

クラフト材料や道具なども低コストで揃えられるダイソー。専門性の高い商品なども揃っているので、ハンドメイド作品に挑戦する際は、まずダイソーを覗いてみるのも手だと思います！

今回ご紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『シリコーン粘土シート A4サイズ』という商品。粘土での作品作りに便利なシリコーンシートです。

価格は110円（税込）と、同じような粘土シートが300〜1,000円前後で販売されている中でもお手頃な価格。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

粘土をこねる際に使う道具として硬い素材でできたマットを想像しますが、こちらはかなり薄手のシリコーンシートです。

とても柔らかいので、このようにくにゃっと曲がります。実際に軽く曲げてみても何の抵抗感もなく、柔らかさが実感できました。

柔らかく曲げやすいので、くるくる丸めてコンパクトに収納できるのもメリット。

硬いマットと違って、収納のしやすさ、持ち運びやすさにも特化しているのが嬉しいですね！

粘土がこびりつかずシート机からずれにくい◎作業がスムーズに進む！

最近は新聞紙を日常的に入手する機会が減り、かといってラップで代用すると粘土を持ち上げた際などに机から離れてしまうので、このシートは手軽で良いなと思いました！

また、最近はクレイアートなどが大人の間でも流行っているので、趣味で使いたい方にもちょうどいいです。

今回は、ダイソーで一緒に購入した『もちっと のびーるねんど（白）粘土』を使って、シートの使い心地を試してみました！

さすが専門商品というだけあり、使い勝手は抜群に良いです！

ただ、サイズが小さいかな…という気もします。アクセサリーやミニチュアには十分な大きさですが、大きな作品作りにはシートがやや小さい印象です。

サッと用意して使えるので、ネイルアートやレジン細工などをする際にもおすすめですよ。

滑りにくいのも、このシートの良いところ◎

粘土がシートにこびりつきにくく、机からもずれにくいので作業がスムーズに進みます。

今回は、ダイソーで見つけた『シリコーン粘土シート A4サイズ』を紹介しました。

お子さんのみならず、大人にとっても使いやすい便利な商品でした！ハンドメイド作品作りや、ネイルアートに使えるシリコーンシートをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。