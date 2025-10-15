女優隅田杏花（29）が、15日までに、自身のインスタグラムを更新。今年4月の結婚式での白無垢（むく）姿をアップした。

そして「今さら、やっと、、、結婚式の写真をスマホに移しました。ドレスを着られたのもワクワクしたけど、白無垢はとってもテンション上がったなぁ。。。」と書き込んだ。

隅田は昨年、配信公開されたNetflixのオリジナルドラマ「極悪女王」で女子プロレスター大森ゆかり役を演じて注目を集めた。昨年の3月に一般男性と結婚していたことを、今年4月に公表。8月に第1子を出産した。

隅田は2017年（平29）8月に「劇団4ドル50セント」の旗揚げメンバーとしてお披露目され、18年2月の「新しき国」などの同劇団公演に出演してきた。21年（令3）には映画「地獄の花園」などに出演。23年に同劇団を卒業し、芸能事務所キューブへの所属を発表。24年にはTBS系「不適切にもほどがある」、Netfli「極悪女王」などに出演している。

◆隅田杏花（すみだ・きょうか）1996年（平8）8月5日生まれ、神奈川県出身。秋元康氏が総合プロデュースする劇団4ドル50セント1期生メンバーとしてさまざまな作品に出演。劇団卒業後はソロの女優として活動している。