3人組ユーチューバー「Kevin's English Room」のメンバーで、神経内分泌腫瘍の診断を受けたケビンが15日までにインスタグラムを更新。摘出手術が無事に終了したことを報告した。

ケビンは、病院のベッドに座って笑顔を見せた写真をアップし、「前日発表しました神経内分泌腫瘍という悪性腫瘍ですが、無事摘出手術を終えました。現在は入院しながら回復中です」と報告。「改めまして、沢山応援のお言葉をいただき本当にありがとうございました！」と感謝し、「より元気な姿で戻ってきます！！」とつづった。

ケビンは2日に配信された動画で、大腸検査を受けたところ神経内分泌腫瘍が見つかったと明かし「これは放置しておくと、どんどん転移しちゃうものだから取り除かなきゃいけないよ、ということ。手術を受けないといけないので入院をしないといけない」と説明していた。

神経内分泌腫瘍は、ホルモンを分泌する細胞から発生するがんで、膵臓（すいぞう）や消化管などで発生する。人口10万人あたり、日本では2・69人しか罹患（りかん）しない、希少がんと言われる。