

ジャーナリストで社会起業家のたかまつななが中曽根康隆氏に気になる疑問をぶつけた（写真：笑下村塾）

首相指名選挙を行う国会がまもなく召集され、石破茂首相の時代が終わりを迎える。その石破首相に対して退陣を要求し、“石破おろし”の急先鋒となって動いてきたのが、自民党の衆議院議員、中曽根康隆氏だ。

中曽根氏は、かつて内閣総理大臣を務めた中曽根康弘氏を祖父に持つ。自民党青年局長として現役世代の声を政策に反映させるべく、党の執行部に世代交代を求めてきた。

ジャーナリスト兼社会起業家のたかまつななが、中曽根氏に気になる疑問をぶつけた。

※当記事は、JFNラジオ番組『たかまつななの政治家とだべろう』の放送のために2025年9月25日に事前収録した内容をもとに作成しています。

◎中曽根康隆氏 プロフィール

1982年1月生まれ。慶応義塾大学法学部を卒業後、2008年にコロンビア大学大学院、国際関係学修士課程を修了。新卒でJPモルガン証券株式会社に入社。13年、父親の参議院議員、中曽根弘文事務所に入所。4年間秘書を務める。17年の衆議院議員選挙に自民党北関東ブロックから初出馬し初当選。これまでに衆院選に3度当選。

'21年、第2次岸田内閣で防衛大臣政務官兼内閣府大臣政務官。24年11月から自由民主党の第56代青年局長。自民党の経済安全保障本部事務局長、自民党の立候補年齢引き下げ実現プロジェクトチームの座長も務める。

現役世代の声をもっと政策に反映させたい

ーー中曽根さんは現在、自民党の経済安全保障本部事務局長、立候補年齢引き下げ実現プロジェクトチームの座長、自民党の第56代青年局長を務めています。自民党の青年局というのは、どんな組織ですか？

自民党では青年局、青年部、学生部をひとつにして「青年局」と呼んでいます。青年局は全国47都道府県の各地域にあり、地域の県議、市町村議員、大学生や高校生など、50歳以下のメンバーが2000人ぐらい入っている組織です。

各地域において、子育て世代などの現役世代や、これから15年、20年と日本を支えていく世代の声を反映することを目的に活動しています。（中曽根康隆氏、以下同）

ーー具体的にはどんなことを行っているのでしょうか？

今回、石破（前）総裁の責任についてもいろいろと提言しましたが、第一に、全国の最前線で活動しているみなさんの声を集め、自民党の執行部に申し入れをして、世論をしっかりと伝えていくことです。

また、全国各地にあるトラック業者や旅館、看護師などを統べる団体の青年部と意見交換をして、各業界の若い世代がどんな悩みを抱えているか、どういう課題を持っているかを聞き、それを政策に活かしていく役割もあります。さらに、もう1つ重要なのが、台湾との窓口を務めることです。

ーーもしもの台湾有事の際には、日ごろからの関係性がカギとなりますもんね。

中曽根：はい、それがすごく重要なんです。台湾とは国交がないので、自民党の青年局が交流の窓口となっています。台湾は、「自由」や「民主主義」などの価値を共有している大切なパートナー。そこで、経済の循環をはかりつつ、安全保障、民間交流、地域交流などを深めるため、精力的に活動しています。

今年8月には、青年局のメンバー60人を連れて台湾を訪れ、頼清徳総統をはじめとする方々に会いに行ってきました。今日も台湾の立法委員長が来日するので、私が面会をします。

自民党に非難が集まっている現状とどう向き合うか

ーー今、自民党に対して世間から非常に厳しい目が向けられています。青年局のみなさんは、どんな思いを抱いていますか？

今回、私は石破（前）総裁に、「自らけじめをつけてくれ」と言い続けてきました。その理由として、衆院選でも参院選でも過半数割れしたというのもありますし、特に若い世代の票が大量に他党へ流出したということもあります。

この結果を招いたのは、青年局の責任も大きいですが、われわれが日ごろから執行部に訴えていることがなかなか反映されてこなかった点も要因だと考えています。具体的には、今年に入って24の項目を総裁、幹事長をはじめ執行部に申し入れをし、子育て世代などが苦しんでいる声をぶつけてはいるものの、今のところ政策に大きな変化は生まれていません。



ーー例えば、どういうことを申し入れたのですか？

社会保険料や、所得税を含めて税金が高いことにより、貯蓄したくてもできない。または結婚や子育てをしたくても、経済的負担を考えると一歩を踏み出せないとか。そういう声をたくさんいただきましたので、そこに焦点を絞って選挙で訴えるべきだと言ってきたのですが、出てくる公約は総花的なものになってしまいました。

結果的に、野党がそこを突いて若者の支持を得たことを考えると、自分たちの実力不足を実感し、忸怩たる思いです。今後は青年局の全国の声をもっと政策に反映していただけるよう、新総裁には申し入れをするだけでなく、実際に行動を起こして訴えていきたいと思います。

「おじいちゃんによる、おじいちゃんの党」に改革を

ーー総裁選を経て日本のトップが変わることで、自民党が変わるきっかけにもなるとお考えですか？

「解党的出直し」と言われますけれど、トップが変わるだけで組織も変わるとは思っていません。今回、全ての党所属の国会議員が猛省していますから、党の体質や体制を根本的に変えて、しっかりと目に見える形で変革を起こしていくことが大事です。

そういったなかで期待しているのは「世代交代」ですね。自民党には優秀な若い人がいっぱいいるのに、まだ出番がない。そこで、いわゆる「期数主義」「年功序列」であったこれまでの人事体制を抜本的に変え、1期生であろうと2期生であろうと、即戦力の場合は能力主義、適材適所でどんどん役職につけていく。こういったことに期待しています。



ーーどうして世代交代が必要なのでしょうか？

「国難」と言われる現在の状況では、常に結果責任が問われます。われわれの世代やその下の世代が議員として決める立場になれば、きちんと結果責任まで取れる時間的余裕が生まれるからです。30代、40代の議員がちゃんとしたポジションで責任ある仕事をするというのは、説得力があると思います。

加えて、派閥がなくなったことで人材育成の機能が失われた今、若い人たちは積極的に重要なポジションに就くことでこそ、育っていくはずです。先輩の議員にはメンターとしてアドバイスをしてもらいながら、執行部は若手中心で構成し、国民のみなさんに近い感覚で党運営をしていく。自民党には「おじいちゃんによる、おじいちゃんの党」というイメージがあるので、成果を出して信頼をもう一度勝ち取ることが必要だと考えています。

「絶対に政治家になるな」父は大反対したが…

ーー中曽根さんご自身は、祖父が総理大臣を務めた中曽根康弘さん、父親が参議院議員の中曽根弘文さんです。中曽根さんが政治家を志したとき、お父様の反応はいかがでしたか？

「絶対に政治家にはなるな」と大反対でしたね。父は総理の息子として、私以上に世間からいろいろな目で見られてきた。だから政治家になる気はなかったものの、当時の選挙区の事情で選挙に出された面もあると聞いています。「こんな苦しい世界に、この苗字を背負って入ることが、どれだけ大変なことか」とよく言っていました。

私は覚悟と信念を持って（政治家になることを）決めましたけれど、いま考えると、父が言っていたことがよくわかります。地元では「中曽根の孫、中曽根の息子」として、ものすごく期待値が高いところからスタートしているのを非常に感じますし、何か頑張っても、「お父さん、おじいちゃんいるからね」と自分の評価にはなりづらい。

逆にネガティブな報道が出ると、ものすごい勢いで日本中に広まりますしね。でも、これだけやりがいのある責任の重い仕事をさせていただいているので、これからも精進したいと思います。



ーー私は、若者の政治参加について発信することがライフワークのひとつなのですが、最近は「被選挙権の引き下げ」について特に気になっています。国会で法案を提出できる道筋は立っているのでしょうか？

私は超党派の「若者政策推進議員連盟」で事務局長を務めていますが、かねて学生のみなさんにいただいていた声が「被選挙権年齢の引き下げ」でした。そこで提言書を作って、各党に申し入れを行いました。自民党でも責任を持ってやるべきなので、私がプロジェクトチームを立ち上げて、座長になって議論も開始しましたよ。

日本を真に自立した国にするために必要な3つのこと

ーー実際になにか成果が出ましたか？

自民党の公約に「法整備をしっかりやっていく」という文言が入り、大きな前進になったと感じています。今後は各党協議会で具体的に各論を詰めていくことになるでしょう。僕が自民党として被選挙権を下げなければならないと思う理由は3つあります。

1つめは、議会にもっと若い声を入れる必要があるから。2つめは、地方の“なり手不足”解消のため。3つめは、若い人たちの政治参加を後押しするためです。例えば、20歳で立候補できれば、大学のゼミの仲間が応援するなど、主権者教育につながります。「出馬される方にそんなに制約をかけるべきではない」という前提のもと、実現しようと進めています。

ーー最後に、中曽根さんが今後もし総理大臣になったらやりたいことを教えてください。

日本を「真に自立した国」にしたいです。日本は、防衛、エネルギー、食料という3つの安全保障が非常に脆弱ですが、そこから脱却したい。防衛に関しては、自分の国を自分で守る意識がない国を、他の国は守ってくれません。年間8兆円の税金と、24万人の自衛官が命をかけて頑張っているので、抑止力を高めて攻め込まれない国にできればと。

エネルギーについては、海に囲まれた日本はシーレーンが途絶されるとエネルギーが入ってこなくなり、社会活動を続けられなくなる。よって、エネルギーで自立した国になることは非常に重要です。食料に関しては、1億2000万人を飢えさせないために、食料自給率を上げなければならない。そのために、家族経営の農家が安心して営農できる仕組みを作ります。

こうした課題について、政務官や経済安全保障推進本部の事務局長など、総理ではない今の立場からも向き合っています。平坦な道のりではありませんが、できることから着実に進めていく所存です。



