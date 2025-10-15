15日(水)以降、前線や低気圧の影響で、16日(木)にかけて九州から東北の広い範囲で雨の降りやすい天気になる見込みです。雷をともなって激しい雨が降り大雨になるところもありそうです。

15日午後9時の予想天気図です。秋雨前線が華中から山陰、東海道沖にかけてのび、黄海上に低気圧があります。

16日午前9時には若狭湾の北の海上に低気圧があり、前線をともなっています。

15日や16日は前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、西日本から東日本にかけて大気の状態が不安定になり、雨の降り方が強まるところがありそうです。

15日の雨と風の予想ですが、前線付近の四国や近畿などで雨が降るでしょう。

16日は、低気圧が日本海を進むでしょう。日中は低気圧中心の西側では寒冷前線が西日本から東日本を南下し、発達した雨雲をもたらしそうです。

北陸では、昼前から夕方にかけて雨が強まる見込みです。

15日は、西日本で雲の広がる天気になるでしょう。

16日は、九州から東北まで広い範囲で雨が降る見込みです。

北陸では、16日は日中雨脚が強まりそうです。能登でも雨の降り方が強まるでしょう。

西日本から東日本では16日にかけて、北日本では16日は雷をともなった激しい雨が降り大雨になるところがあるでしょう。土砂災害などに注意、警戒が必要です。