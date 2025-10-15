警察によりますと、15日の午前7時45分ごろ、山形県山形市馬見ヶ崎四丁目地内でクマの目撃情報があったということです。

【写真を見る】【地図あり】児童遊戯施設から100メートルの場所にクマ 山形市の市街地に出没続く 馬見ヶ崎でけさも目撃

今のところ人的・物的被害は確認されていないということですが、警察は「クマが付近に潜んでいる可能性があるため、近くにお住まいの方や通行される方は十分ご注意ください」と注意を呼びかけています。

■目撃か所

また「クマを発見した際は、不用意に近付くことなく、速やかに行政機関に連絡するか、110番通報をお願いします」としています。

■今週の山形市内の目撃など（けさの案件のぞく）

10月15日（水曜） 午前0時00分頃 春日町地内の路上にてクマのような動物1頭を目撃

10月14日（火曜） 午後5時00分頃 みはらしの丘五丁目地内の会社敷地にてクマによるフェンス破壊とフンを確認

10月14日（火曜） 午後4時30分頃 蔵王半郷地内の農地にてクマ1頭を目撃

10月14日（火曜） 午前2時17分頃 印役町一丁目地内の堤防敷にてクマ1頭を目撃

10月14日（火曜） 午前1時25分頃 泉町地内の路上にてクマ1頭を目撃

10月13日（月曜） 午後8時35分頃 白山一丁目付近の路上にてクマの疑いがある鳴き声の近隣住民通報

10月13日（月曜） 午前7時50分頃 富の中三丁目地内の路上にてクマの疑いのある経過時間不明のフンを確認