１４日の国際親善試合、ブラジル代表戦（３〇２、味の素スタジアム）から一夜明け、日本代表の海外組がそれぞれ所属するチームの国へ出国した。

対ブラジルは試合前まで、過去１３度の対戦で２分け１１敗だった。試合も前半に２点を先制される展開となったが、後半７分にＭＦ南野拓実が相手のパスミスからゴール左上にシュートを突き刺して１点を返す。反撃ののろしを上げると、同１７分にはＭＦ中村敬斗、同２６分にはＦＷ上田綺世にも得点が生まれて逆転。ブラジル相手に初の３得点で、初白星をつかんだ。

チームは４試合ぶりに勝利。ブラジル紙「グローボ」によれば、ブラジル代表が公式戦で２―０から逆転負けしたのは史上初だったという。

まさに歴史を変えた試合から初めての朝を迎え、選手たちは早速所属クラブ合流のため出国。サポーターにも迎えられながらＭＦ田中碧、ＭＦ久保建英、ＭＦ佐野海舟らが姿を見せた。南野、ＭＦ堂安律は呼びかけに笑顔で対応するなど、充実の表情で日本を後にした。次回の活動は、相手がガーナで最終調整されているという１１月１４日（豊田ス）と、１８日・ボリビア戦（国立）となる。