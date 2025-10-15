日本テレビの滝菜月アナウンサー（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。12日に閉幕した大阪・関西万博を満喫する姿を投稿した。

滝アナは「少し前に家族で大阪・関西万博へ 2歳の息子には早いかな?と悩んだのですが...」と大阪・関西万博へ足を運んだことを報告した。

続けて「五感を通して各国の文化や空気に触れられて、子どもも楽しめるスポットやパビリオンも多く(息子はクウェート館が気に入りすぎて外に出たがらなかった笑)、結果的に、訪れて本当に良かった!夢の様に思える光景がいつか当たり前の現実になるかもしれない...と胸躍る1日でした」と家族で万博を満喫した様子をつづり、その姿を写真で投稿した。

また「展示とは別で心に残っているのが、入場口など混雑する場所で、来場者がスムーズに進める様、アナウンスをしてくださるスタッフの方々。お一人お一人関西弁でオリジナリティのあるアナウンスをされていたのが印象的で、それがクスッと笑えて面白くて 暑さと混雑で疲弊しそうになる入場時から、大阪・関西万博のワクワクが止まりませんでした」と記した。

この投稿にフォロワーからは「ご家族で素敵な旅癒されます」「旦那さんが確実にハンサムなシルエット!」「お子さん、大きくなりましたね」とコメントが寄せられている。

滝アナは16年に入社し、22年4月に早大時代の同級生と結婚することを発表。23年4月16日に自身のインスタグラムで第1子を出産したことを発表した。