メ～テレ（名古屋テレビ）

15日朝、名古屋駅近くの交差点で、横断中の歩行者が軽乗用車に次々とはねられました。男女3人が病院に運ばれ、そのうち1人が死亡、2人が重傷です。

15日午前7時40分ごろ、名古屋市中村区名駅南1丁目の下広井町交差点で、「車と歩行者複数人との交通事故」と、通りかかった人から119番通報がありました。

この事故で、歩行者の男女3人が病院に搬送されました。

警察によりますと、愛知県稲沢市の会社員、田中幸子さん(49)が胸や頭を強く打つなどして死亡し、北名古屋市の会社員男性(36)と清須市の派遣社員の女性(48)が重傷です。

警察は、車を運転していた名古屋市北区の職業不詳、鳴海洋容疑者(71)を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。

鳴海容疑者は警察の調べに対し、「人にぶつかっていない」と容疑を否認しているということです。

横断歩道で次々はねられたか

目撃者によりますと、車は交差点近くにある駐車場を出て、横断歩道を渡っていた歩行者を次々とはねたということです。

現場近くにはJRや名鉄、近鉄の名古屋駅や名鉄バスセンターがあり、事故当時は通勤時間帯で多くの人がいて騒然となりました。車や歩行者の通行も一時規制されました。

警察は、当時の信号の状況などを詳しく調べています。