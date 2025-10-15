川栄李奈、韓国旅行中のハプニング明かす サンド伊達「それはドキドキするわ」
俳優の川栄李奈（30）が、14日放送のTBS系『バナナサンド』（毎週火曜 後8：00）に出演。韓国旅行中に起こったハプニングについて語った。
【写真】「派手な親子」川栄李奈＆“娘”と“親子2ショット”
旅行にまつわるエピソードを聞かれ、姉との韓国旅行でのエピソードを明かした。電車に乗車中、ある駅に停まったが、そこが目的の駅かどうかわからず「扉が閉まる寸前に『あっ！ここだ』って言って」と気付いた。
あわてて降りたら「お姉ちゃんを置いてきぼりにしちゃって…」「取り残されてぴゅんって行っちゃって」と、車内に姉を残してしまった。
バナナマンの設楽統やサンドウィッチマンの伊達みきおらが、「海外でそれは怖いねえ」「それはドキドキするわ」などと驚き。川栄は「でもお姉ちゃん、ちゃんと戻ってきました」と、その後、合流できたことを話した。
