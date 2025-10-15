オーガニック「マルティナ」のアイケアクリームBIG！目元ケアに最適

ドイツ発のオーガニックコスメブランド「マルティナ」から、目元や口元の乾燥対策にぴったりな「アイケアクリーム」のBIGサイズ（30mL）が登場！通常サイズの約2倍となる大容量タイプが、2025年10月14日より数量限定で販売開始。アボカド油やシア脂などの天然由来成分を贅沢に配合し、合成成分や保存料を一切使用しない優しさが魅力です。目元だけでなく、乾燥が気になる季節のケアにもぴったり。

大容量でお得！「アイケアクリームBIG」登場

「マルティナ」のアイケアクリームが、ファン待望の大容量30mLタイプとして数量限定で登場！

目元や口元など、乾燥が気になる部分に優しくアプローチするこのクリームは、アボカド油やシア脂、ダマスクバラ花水など、オーガニック成分を贅沢に配合。

乾燥対策としてデイリー使いにも、集中ケアにもおすすめです。通常サイズではすぐに使い切ってしまう方には、たっぷり使えるこのBIGサイズが嬉しいですね♪

天然成分でやさしくケア、乾燥シーズンにぴったり

「アイケアクリームBIG」の最大の魅力は、合成成分や保存料を一切使用せず、天然由来の保湿成分がたっぷり含まれていること。

特に注目したいのは、肌に優しいアボカド油と、保湿効果が高い「ラノリン」。これらの成分が、乾燥を防ぎ、しっとりとした肌を作り出します。

寒い季節に乾燥が気になる目元や口元をケアするために、毎日のスキンケアに取り入れたいアイテムです♪

「マルティナ」のこだわり！オーガニックコスメの魅力

1986年に誕生した「マルティナ」は、オーガニックコスメのパイオニアとして知られています。

創業者マルティナ・ゲブハルトの「植物の力を最大限に引き出したスキンケアを提供したい」という理念のもと、高品質な自然原料のみを厳選し、環境に配慮した製法で製品を作り続けています。

オーガニックにこだわる「マルティナ」のアイケアクリームは、肌に優しく、長時間の保湿力を提供してくれるからこそ、多くのファンに愛されています。

乾燥対策にぴったり！マルティナのアイケアクリームBIG

目元や口元の乾燥が気になる季節にぴったりな「マルティナ」のアイケアクリームBIG（30mL）は、天然由来成分をたっぷり使用した優しい処方が魅力。

アボカド油やシア脂、ラノリンなどの保湿成分が、乾燥から肌を守り、しっとりとした潤いを与えてくれます。

数量限定で、Cosme Kitchenや公式オンラインストアで販売中なので、この機会をお見逃しなく。毎日のスキンケアに取り入れて、美しい肌を手に入れよう♪