10月16日は3つの吉日が重なる超開運日！ 「やるといいこと」「やらない方がいいこと」は？
2025年10月16日は、「一粒万倍日」「大明日」「母倉日」の3つの吉日が重なる超開運日！ 夢や目標に近づくためのアクションを起こすと、大きな成果につながるとされる、とてもご利益のある日です。
今回は、この日にやってくる吉日の特徴と、「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をご紹介。ぜひチェックして、豊かで幸せな未来を手に入れてくださいね。
一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）は、「一粒の籾（もみ）が万倍にも実り、立派な稲穂になる」とされる、とても縁起のいい吉日です。
この日に始めたことは、やがて大きく実を結ぶといわれています。そのため、発展させたいことや、人生の節目となるような物事をスタートするのにぴったりの日です。例えば、習い事や資格取得など、自分磨きやスキルアップのための学びを始めるといいでしょう。
また、一粒万倍日は金運が高まる日ともいわれています。投資やビジネス、副業など、将来の金銭的な豊かさにつながる新しいことに挑戦するのにもいい日です。こうした行動が、将来的に大きな利益へとつながるかもしれません。
さらに神社に参拝すると、ご利益が「万倍」になるといわれているので、運気を高めたい方は、ぜひ神社に足を運んでみてくださいね。
▼大明日
大明日（だいみょうにち）は、暦の中でも特に縁起がいい日とされる「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つ。「天からの恵みが全ての人に降り注ぐ日」とされています。
この日は、太陽のエネルギーがあらゆる行動を後押ししてくれるため、どんなアクションもいい結果につながりやすいといわれています。
大明日は特に、入籍や結婚式などのような人生の節目となることや、旅行や引っ越しといった移動を伴う行動と相性抜群。また、お祝いごとや新たなスタートを切るのにもふさわしい日とされています。
たとえ特別な予定がなくても、新しいことを始めたり、前向きなアクションを起こすのに絶好のタイミングなので、かなえたい目標や挑戦してみたいことがあるなら、ぜひ行動してみてくださいね。
▼母倉日
母倉日（ぼそうにち）は、「母が子を育てるように、天が人々を優しく見守り、慈しむ日」とされる吉日です。この日に始めたことは、天の恵みを受けていい方向へと進み、やがて発展していくといわれています。
特に、家庭を築くことに関する行動との相性がよく、結婚、入籍、プロポーズ、告白など、恋愛や人生のパートナーシップに関する物事に最適な日です。
また、出産準備や子育てを見据えた引っ越し、新居の購入、リフォームといった、住まいや家族に関わるライフイベントにも向いています。
さらに母倉日は、「万物が生じて繁栄する吉兆の日」ともされ、成長や発展を願う物事の新たなスタートにも最適な日。起業や開業、会社の登記など、ビジネスの立ち上げや事業拡大を目指すタイミングにもおすすめです。
ご利益が何倍にもなるといわれる「一粒万倍日」など、物事のスタートに最適な吉日がいくつも重なるため、この日に起こした行動は、たとえ小さな一歩でも、やがて大きな成果となり、あなたの人生を豊かにしてくれるでしょう。
これまでやりたくても最初の一歩を踏み出せなかったことへの挑戦や、自分を高める学びや趣味の始まり、新しいビジネスの立ち上げ、人生を左右する大きな決断など、思い切ってチャレンジしてみてはいかがでしょうか。この日をきっかけに、あなたの望む未来へと人生を前向きに変えていきましょう。
【やるといいこと】
・開店、開業する
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・新居の購入やリフォームをする
・趣味や習い事をスタートする
・投資をする
・副業を始める
・口座を開設する
・引っ越しをする
・旅行をする
・転職をする
・入籍やプロポーズ、告白をする
・神社に参拝する
・お祝い事をする
人の悪口やネガティブな発言、感情的な行動には注意し、できるだけ穏やかな気持ちで一日を過ごすよう心がけましょう。また、借金やローン、衝動買いなどにも注意してください。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
・人の悪口を言う
たとえこの日に実行できなくても、なりたい自分やかなえたい未来を心に思い描くこと自体が、十分に開運につながる行動です。まずは、願い事やこれからの計画を紙に書き出してみましょう。
大切なのは、自分の願いだけでなく、周りの人や大切な人たちの幸せや豊かさについても考えることです。自分以外の誰かの笑顔につながる願いは、さらに大きな力を引き寄せてくれますよ。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
