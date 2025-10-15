泉質がいいと思う「和歌山県（南紀・熊野・白浜エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「龍神温泉」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月2日の期間、全国10〜60代の男女249人を対象に、泉質がいい温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「泉質がいいと思う和歌山県（南紀・熊野・白浜エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「美肌の湯だと聞いたことがあるから。体験したことはないが、ぜひ行ってみたい」（30代女性／石川県）、「アルカリ性単純泉で、非常にやわらかな湯質が特徴で、美肌効果が期待できるとして多くの入浴客に親しまれているから」（40代男性／静岡県）、「肌に優しく、 美肌効果が高い『美人の湯』 として有名で、しっとりとした湯上がり感が特徴」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「泉質が多様で、体を芯から温める塩化物泉や、美肌効果が期待できる炭酸水素塩泉など、様々な泉質が楽しめるからです」（60代男性／愛知県）、「ここはお湯がツルツルしていて、お風呂上がりが幸せです。あとぽかぽかが持続します」（20代女性／福岡県）、「効能を楽しめたり美人の湯があったりと源泉が豊富で泉質もいい印象」（20代女性／愛知県）、「湯あたりは比較的マイルドで、美肌効果が期待できると言われる “重曹泉要素” を持つ温泉もあるから」（20代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：龍神温泉／66票田辺市に位置する龍神温泉は、島根県・湯の川温泉、群馬県・川中温泉と並び、「日本三美人の湯」の1つに数えられる名湯です。日高川沿いの山あいにひっそりと佇む秘湯で、役行者や弘法大師が開湯に関わったとされる伝説も残る、神話や歴史に彩られたスポット。泉質はナトリウム-炭酸水素塩泉（重曹泉）で、アルカリ性が高めなのが特徴です。肌の古い角質や皮脂を乳化させて洗い流し、お肌をしっとり滑らかにする効果が非常に高いことから、美肌の湯として女性客に大人気。豊かな自然に囲まれた静かな場所で、質の高いお湯を堪能できます。
1位：南紀白浜温泉／87票白浜町にある南紀白浜温泉は、奈良時代から続く日本三古泉の1つに数えられる、西日本を代表する温泉地です。温暖な気候とサラサラの白砂ビーチが大きな魅力。多くの宿泊施設から雄大な太平洋を一望でき、特に海岸線ギリギリに湧き出す露天風呂は、息をのむような絶景です。泉質は主にナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉という、美肌効果と保温効果を兼ね備えた混合泉。ポカポカ温まる保温効果と、お肌をしっとりさせる美肌効果の両方が期待できます。リゾート地としてもにぎわっており、温泉と合わせて海水浴や観光も満喫できます。
