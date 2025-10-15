中国とアイスランド、地熱とグリーンモデル転換に関する協力について共同声明を発表

アイスランドのトーマスドッティル大統領は習近平国家主席の招きに応じて10月12〜18日にかけて中国を訪問し、世界女性サミットに出席しました。両首脳は親しみと友好に満ちた雰囲気の中で会談を行いました。

両首脳は気候変動が今の時代における重大な課題の一つであるとの見解で一致し、公平で、共通だが差異ある責任（CBDR）原則を堅持し、各自の国情に応じて「国連気候変動枠組条約（UNFCCC）」および「パリ協定」の履行と実現に取り組むことを改めて確認しました。

そのため、両首脳は地熱エネルギーが気候変動の緩和とグリーンモデル転換を実現する上で重要な役割を果たすとの見解で一致し、グリーン協力をさらに強化していくことで合意しました。

両国は長期的な協力を基礎として政府間、産業間の協力を強化し、地球規模、地域、国家レベルで地熱エネルギーの持つ潜在力を開発し、地熱エネルギーの利用を促進しながら、温室効果ガスの排出を削減し、エネルギー転換を推進して新たなグリーン産業と雇用創出に取り組み、国民の生活の質を持続的に改善していく計画です。

両国はまた、持続可能な発展に関する政策・施策・実践を支援・促進し、循環型経済と持続可能なグリーンバリューチェーンの発展、グリーンイノベーションと低炭素ソリューションを奨励し、世界的なプラスチック汚染対策を共に推進していくとのことです。（提供/CRI）