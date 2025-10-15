米大リーグのポストシーズンは１４日（日本時間１５日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第２戦のブルワーズ―ドジャースがミルウォーキーで行われている。

ドジャースの先発マウンドに上がった山本由伸は初回、この日の１球目を１番・チョウリオに捉えられて右越えの先頭打者本塁打を浴びた。

試合前は相手打線について「つながりもあるし、いいところでホームランが出る。本当にいい打線なのは間違いない」と警戒していた。打たれた球は約１５６キロの速球で、コースも低めに抑えた球だっただけに、昨季、今季と２年連続で２０本塁打以上を記録したチョウリオが一枚上手だった。

山本は今季、ブルワーズに対して苦い記憶がある。７月７日に敵地で対戦した試合は一回を投げ切ることができず、打者９人に本塁打を含む４安打５失点（自責点３）で降板した。ポストシーズンの再戦でもいきなり被弾したが、後続を３人で抑えた。三回のチョウリオとの第２打席では、２ナッシングから、直球で３球三振に切って取った。

山本は今ポストシーズンで１勝１敗。前回登板は８日のフィリーズ戦は五回途中、３失点で降板した。（デジタル編集部）