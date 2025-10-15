最先端のデジタル技術などを紹介する国内最大級の展示会「シーテック２０２５」が１４日、千葉市の幕張メッセで開幕した。

各社は、未来の豊かな暮らしや社会課題の解決にどう役立つのか、新技術を身近に感じられるよう工夫を凝らしている。（中山知香、遠藤雅）

熟練工の技術を手袋でデータ化

三菱電機は、リアルな立体映像を空中に表示するディスプレー技術を紹介している。ゴーグルなどの機器を装着する必要がないため、数年以内には高速道路の出入り口に装置を設置し、運転席に警告を表示して車の逆走防止に役立てることを目指す。開発責任者の諏訪勝重さんは「今後は空中映像の中にセンサーなどを入れ、タッチ操作もできるようにしたい」と意気込む。

日立製作所は、熟練技術者の高齢化や人手不足といった課題に焦点を当てた。高性能のセンサーを搭載した手袋は、物をつかんだ時の圧力や加速度を検知し、熟練者が手の感覚で習得していた技術をデータ化。若手技術者の動きと比較し、改善点を分析できる。

エレベーターの点検を補助する技術では、作業員のヘルメットや眼鏡に付いた小型カメラの映像を人工知能（ＡＩ）が解析し、作業の誤りや危険行為を検知すると音声で警告を出す。

００年に「家電見本市」として始まったシーテックは、１６年に「脱家電」を打ち出し、最新技術の展示会に移行した。今回は、国内外から過去３番目に多い８１０社・団体が出展した。ＢＣＮ総研の風間理男アナリストは「新分野の技術は大がかりな展示が必要ない。先端技術から消費者向けの製品やサービスまで、展示の幅が広がっている」と話す。

ガス器具メーカーのリンナイは、浴槽の湯水を通して心臓から発せられる微弱な電気信号を感知し、心拍数を計測できる装置を開発した。開発メンバーの曽我浩二主査は「入浴という習慣を利用し、非接触で日々の心拍を記録できる」と、装置の特徴を説明する。

液晶パネル大手のジャパンディスプレイがお披露目したのは、木材や布など様々な素材をディスプレーや照明と連動させ、タッチパネルやスイッチとして操作できるようにするセンサーだ。センサーを床に設置して足で照明を調整したり、車の肘掛け部分でカーナビを操作したりといった幅広い活用が想定される。