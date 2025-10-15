ジャッキー・チェン主演『シャドウズ・エッジ』レオン・カーフェイ、SEVENTEENジュンら豪華共演
中国で4週連続で興行収入ランキング1位を記録し、公開から約1ヶ月で累計12億元（約250億円）を突破するなど、社会現象的ヒットとなっているジャッキー・チェン主演最新作『シャドウズ・エッジ』が、12月12日より東京・新宿バルト9をはじめ全国で公開される。日本版ポスタービジュアルと予告編が解禁された。
【動画】映画『シャドウズ・エッジ』予告編
本作の舞台はマカオ。華やかな街の裏で暗躍する正体不明のサイバー犯罪集団に対抗すべく、警察は“追跡のエキスパート”と呼ばれた元刑事・黄徳忠（ジャッキー・チェン）を呼び戻す。すでに現役を退いていた黄は、若き刑事チームとともに最新テクノロジーと伝統的な捜査術を駆使し、犯罪組織の“影”を追う。
犯罪集団を率いる元暗殺者の首領を演じるのは、『愛人／ラマン』のレオン・カーフェイ。ジャッキーとは『THE MYTH／神話』以来、約20年ぶりの再共演となる。組織の中核メンバーには、K-POPグループSEVENTEENのジュンが名を連ね、初の悪役として華麗なアクションを披露する。
そのほか『シスター 夏のわかれ道』のチャン・ツィフォン、『山河之影 錦衣衛と謀りの王朝』のツーシャーなど、中国の若手スターが多数出演。監督は、ジャッキーと『ライド・オン』に続きタッグを組んだラリー・ヤンが務める。
今回公開されたポスターには、「伝説を、打ち破れ」のコピーとともに、ジャッキー率いる警察チームとレオン率いるサイバー犯罪集団が対峙する姿が描かれている。曲がり角で互いを探るように構える視線は、一触即発の緊張感を漂わせる。
予告編では、サイバー犯罪集団による大胆な強奪事件が相次ぐ中、現場を退いた黄が若手刑事たちに「追跡のコツは“見て記憶”」「特徴を覚え瞬時に結び付ける」という昔ながらの捜査術を伝授。
一方、「“影”と呼ばれる手配犯だ」と言われる元暗殺者を首領とする集団は、「俺たちはボスと共に」と絆が固く、「絶対に素顔を見られるな」と巧みな変装と刑事たちを翻ろうするほどの戦闘能力を持ち、高度なコンピュータ技術を駆使し、警察の追跡をかわしていく。
だが、「狙いが何であれ、必ず追い詰める」とあきらめない黄は、犯罪集団の首領にたどり着き、最後には拳と拳の直接対決へと発展する。
伝説の追跡エキスパートと伝説の暗殺者――正義と悪、二つの絆が火花を散らす。ジャッキー・チェンとレオン・カーフェイの熟練の演技とアクションに加え、ジュンやツーシャーら若手俳優の躍動が光る。巧妙な罠と駆け引きが織りなす極限の頭脳戦と怒とうのアクションが、観る者を熱狂の渦へと巻き込む。
特典付きムビチケカードの発売も発表。特典は、ジャッキー・チェン、レオン・カーフェイ、SEVENTEENのジュン、チャン・ツィフォン、ツーシャーら主要キャストのカットを収めた特製三つ折りフォトカードで、10月17日より販売される。
