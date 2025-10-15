歌手のディアンジェロさん＝２０１５年６月、米ロサンゼルス/Earl Gibson III/WireImage/Getty Images

（ＣＮＮ）クールな楽曲と話題のミュージックビデオでネオソウルの先駆けとなった米歌手ディアンジェロさんが１４日に死去した。５１歳だった。家族が声明で明らかにした。

家族はレコード会社ＲＣＡを通じて「私たちの家族の輝く星は、この世で私たちを照らす光を弱めてしまいました」との声明を出した。家族によれば、ディアンジェロさんはがんとの長い闘病のすえ、１４日に亡くなったという。

声明は「家族にとって大切な思い出だけを残して旅立たなければならなかったことは悲しいですが、彼が残してくれた、この上ない感動的な音楽という遺産に永遠に感謝しています」と述べ、困難な時期にあるとして家族のプライバシーを尊重してくれるよう求めた。

ＲＣＡもディアンジェロさんの死去を深く悲しんでいるとの声明を発表した。「ディアンジェロは比類なきビジョンの持ち主であり、ソウル、ファンク、ゴスペル、Ｒ＆Ｂ、ジャズといった古典的なサウンドをヒップホップの感性と自在に融合させた。作詞作曲の才能、音楽性、そして唯一無二の歌声は今後も世代を超えてアーティストたちに影響を与え続けるだろう」

ディアンジェロさんの本名はマイケル・ユージーン・アーチャー。米バージニア州リッチモンド生まれで、ペンテコステ派の牧師を父に持った。音楽の才能は幼少期に教会で見いだされたという。

１８歳になると音楽の道を志してニューヨークに移り住んだ。信仰に深く関わる家庭に育っただけに、その決断は簡単ではなかったという。

１９９５年に発売されたデビューアルバム「ブラウン・シュガー」は、Ｒ＆Ｂにソウル、ジャズ、ヒップホップなどを融合させ、ネオソウルの新星としての地位を確立した。

２０００年にアルバム「ブードゥー」を発表し、収録曲「Ｕｎｔｉｔｌｅｄ（Ｈｏｗ Ｄｏｅｓ Ｉｔ Ｆｅｅｌ）」のミュージックビデオが話題をさらった。映像では、裸に見えるような、引き締まった体つきのディアンジェロさんがカメラを見つめながら官能的に歌う姿が収められており、ファンの熱狂を呼んだ。

アルバムとＵｎｔｉｔｌｅｄはいずれもグラミー賞を受賞した。