俳優の土屋太鳳（30）が12日、Instagramを更新。“小さな家族”と一緒に大阪・関西万博を満喫したことを明かし、夫でダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）がリアクションした。

【映像】我が子との親子ショットや片寄涼太との夫婦ショット

2023年1月、片寄との結婚を発表し、この年の8月に、第1子の誕生を報告していた土屋。Instagramでは、神戸の街を散歩する姿や実家で一緒に寝ている様子など、我が子との日常を発信し、話題になっていた。「太鳳ちゃんのママさん姿見れてうれしいです」「同じ格好で寝てる！かわいすぎる」

我が子と一緒に大阪・関西万博を満喫

2025年10月12日の更新では、大阪・関西万博を満喫する様子を公開。「私が行ったときは35℃を超えるような日で、小さな家族も一緒だったのですが、予想していたよりも休むところや遊ぶところがあったし、大屋根リングの下では風も感じることが出来たし、何より、世界中からいろいろな国の人たちが万博というひとつの取り組みに集まるってやっぱり素晴らしいことだと思います。オリンピックが世界の体育祭とするなら、万博は世界の文化祭だと、私は感じました。いろいろな課題はあるかもしれないけれど、これからも続いていってほしいです。関西らしい親しみやすさを感じる案内の方々にも心が和んだなぁ」

土屋の投稿に、夫の片寄が「いいね！」を付け反応したほか、ファンからも、「太鳳ちゃんありがとう。万博の景色とてもステキですね」「小さな家族ちゃんとゆっくり楽しむことが出来て良かったですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）