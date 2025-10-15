「とんねるず」木梨憲武（６３）が１４日に自身のインスタグラムを更新し、妻で女優の安田成美（５８）のワンマンライブへ訪れたことを報告した。

「ライブ鑑賞日記、その1！４０年ぶり安田成美さんソロライブ、ヤバすぎ！」と報告。「リハーサルから現場ウロウロ、しかし本番出番なし！細野晴臣さん、松本隆さん、大貫妙子さんなど名曲ぞろいライブ！！風の谷のナウシカから魔法にかけられた・・・どうやら朗読劇＆ライブまだまだ続くとみた！！と、木梨らしいコメントが寄せられていた。」とコメントし、会場やライブメンバーに紛れたショット、安田のＣＤジャケットをうつした写真などを披露した。続けて「金沢２１世紀美術館、たくさんのご来場誠にありがとうございました！！次は１２月、初の佐賀！佐賀県立美術館に向かいます！！と、自分の宣伝活動も寄せられていた。」とフォロワーに報告し、投稿をしめた。

この投稿にファンからは「憲さんウロウロ可愛い」「ノリさんの成美さんＬＯＶＥが素敵」「こっそり写真に写るノリさん可愛いです」「素敵な夫婦」「成さんラブで良いですね。ナルさんのライブには行けやがったけど京都の朗読劇には行けます。因みにナルさんのアルバム同じの持ってますよ！！」などの声が寄せられている。