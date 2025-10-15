国民民主党の玉木雄一郎代表が１５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。

スタジオでは首相指名選挙での野党一本化を巡り立憲民主党の野田佳彦代表が１３日に「野党が一致協力すれば政権交代する可能性がある。そのチャンスをつかみ取るために懸命に努力をしていきたい」と述べたことを紹介。さらに立憲は玉木氏が首相指名の有力候補ということで呼びかけていることを伝えた。

司会の羽鳥慎一アナウンサーは「この野田さんの呼びかけについてはどうお感じになりますか？」と質問した。

玉木氏は「まず、圧倒的に我々より数が多い野党第１党の代表として他党の…しかも私は後輩です…に呼びかけてでもまとめようとする熱意とか信念に心から敬意を表したいと思います。なかなかできないことだと思います」と述べた。

その上で「だからこそ基本的な政策を一致させて。そして立憲民主党さんの中には、正直、いろんな考え方の方がいらっしゃって、なかなか、まさに根幹のことを決めることなく、ある意味、曖昧にしながらここまでもってきたんだと思いますけれども」とし「この際、本当に誰が政権を取ってもおかしくないような時代だからこそ、そこを乗り越えていただいて、政権担当能力のある政党として、また、そういった政策をもつ政党として、今回、ぜひ、我々との議論を通じて政策のアップデートをぜひ、やっていただければと思います」と提言した。

続けて「我々も真摯（しんし）に今日、午後の協議にも臨みたい」とし「我々も切磋琢磨（せっさたくま）しながら、そういう政党になりたいと思いますが、このプロセス大事だと思いますのでそういう観点から今日（党首会談で）協議をしたいと思います」と述べた。