国民民主党の玉木雄一郎代表が１５日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。

スタジオでは自民党が１４日に国民と幹事長会談を行い首相指名選挙での連携を要請したことを伝えた。この会談を受け、司会の羽鳥慎一アナウンサーは「自民党との連立について玉木さんはどうお考えになりますか？」と質問した。

玉木氏は「連立以前にいろんな連携は、政策ごとに各党とやっていきたいと思っているんですが」とした上で「自民党さん、公明党さんとの関係でいうと、去年の１２月１１日の３党の幹事長で結んだガソリンの暫定税率廃止してガソリン下げましょう、と。そしていわゆる年収の壁、１０３万を１７８万目指して今年から引き上げよう…この約束が我々としてまだ十分果たされていないと思ってますから、この約束が果たされれば信頼関係もできますから、その先の連携パターンやあり方もさらに広く深くなると思いますが、まずはこの約束をしっかり守っていただけるか。これは今日の午後の高市（早苗）総裁との党首会談でも確認したいと思います」と述べた。