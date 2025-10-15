ドル円理論価格 1ドル＝150.02円（前日比-1.43円） ドル円理論価格 1ドル＝150.02円（前日比-1.43円）

ドル円理論価格 1ドル＝150.02円（前日比-1.43円）



割高ゾーン：151.04より上

現値：151.77

割安ゾーン：149.00より下



過去5営業日の理論価格

2025/10/14 151.45

2025/10/13 152.11

2025/10/10 151.69

2025/10/09 150.62

2025/10/08 150.49



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

