イングランド代表、欧州から一番乗りでW杯出場決定!! 6試合連続無失点の開幕6連勝で8大会連続17回目の本大会へ
北中米W杯欧州予選が13日に各地で行われた。
グループIでは開幕5連勝で首位に立つイングランド代表がラトビア代表と対戦した。前半26分にMFアンソニー・ゴードンの得点で先制すると、その後はFWハリー・ケインが2得点、MFエベレチ・エゼが1得点、そしてオウンゴールも生まれて5-0の完封勝利。無傷の6連勝、そして6試合連続無失点で8大会連続17回目のW杯出場を欧州一番乗りで決めた。
グループEではブルガリア代表と対戦したスペイン代表がMFミケル・メリノの2ゴール、MFミケル・オヤルサバルの1ゴール、そしてオウンゴールで4-0の快勝を収めて開幕4連勝。2位のトルコ代表はジョージア代表を4-1で下し、勝ち点3差で首位スペインを追っている。
グループFではハンガリー代表と対戦したポルトガル代表が先制を許しながらも、FWクリスティアーノ・ロナウドの2得点で逆転に成功する。しかし、後半アディショナルタイムにMFドミニク・ショボスライに同点ゴールを奪われて2-2の引き分けに。ポルトガルの開幕からの連勝は3でストップしたが首位をキープしている。
グループIではイスラエル代表との一戦を迎えたイタリア代表がFWマテオ・レテギの2得点とDFジャンルカ・マンチーニの1得点で3-0の完封勝利。この日、試合のなかった首位ノルウェー代表との勝ち点差を3に縮めている。
以下、試合結果&順位表
[グループE]
1.スペイン(12)+12
2.トルコ(9)+9
3.ジョージア(3)-3
4.ブルガリア(0)-15
第4節
2025年10月14日(火)
トルコ 4-1 ジョージア
スペイン 4-0 ブルガリア
[グループF]
1.ポルトガル(10)+7
2.ハンガリー(5)+1
3.アイルランド(4)-1
4.アルメニア(3)-7
第4節
2025年10月14日(火)
アイルランド 1-0 アルメニア
ポルトガル 2-2 ハンガリー
[グループI]
1.ノルウェー(18)+26
2.イタリア(15)+10
3.イスラエル(9)-4
4.エストニア(4)-10
5.モルドバ(1)-22
第8節
2025年10月14日(火)
エストニア 1-1 モルドバ
イタリア 3-0 イスラエル
[グループI]
1.☆イングランド(18)+18
2.アルバニア(11)+3
3.セルビア(10)0
4.ラトビア(5)-9
5.アンドラ(1)-12
第8節
2025年10月14日(火)
アンドラ 1-3 セルビア
ラトビア 0-5 イングランド
