　北中米W杯欧州予選が13日に各地で行われた。

　グループIでは開幕5連勝で首位に立つイングランド代表がラトビア代表と対戦した。前半26分にMFアンソニー・ゴードンの得点で先制すると、その後はFWハリー・ケインが2得点、MFエベレチ・エゼが1得点、そしてオウンゴールも生まれて5-0の完封勝利。無傷の6連勝、そして6試合連続無失点で8大会連続17回目のW杯出場を欧州一番乗りで決めた。

　グループEではブルガリア代表と対戦したスペイン代表がMFミケル・メリノの2ゴール、MFミケル・オヤルサバルの1ゴール、そしてオウンゴールで4-0の快勝を収めて開幕4連勝。2位のトルコ代表はジョージア代表を4-1で下し、勝ち点3差で首位スペインを追っている。

　グループFではハンガリー代表と対戦したポルトガル代表が先制を許しながらも、FWクリスティアーノ・ロナウドの2得点で逆転に成功する。しかし、後半アディショナルタイムにMFドミニク・ショボスライに同点ゴールを奪われて2-2の引き分けに。ポルトガルの開幕からの連勝は3でストップしたが首位をキープしている。

　グループIではイスラエル代表との一戦を迎えたイタリア代表がFWマテオ・レテギの2得点とDFジャンルカ・マンチーニの1得点で3-0の完封勝利。この日、試合のなかった首位ノルウェー代表との勝ち点差を3に縮めている。

　以下、試合結果&順位表

[グループE]

1.スペイン(12)+12

2.トルコ(9)+9

3.ジョージア(3)-3

4.ブルガリア(0)-15

第4節

2025年10月14日(火)

トルコ 4-1 ジョージア

スペイン 4-0 ブルガリア

[グループF]

1.ポルトガル(10)+7

2.ハンガリー(5)+1

3.アイルランド(4)-1

4.アルメニア(3)-7

第4節

2025年10月14日(火)

アイルランド 1-0 アルメニア

ポルトガル 2-2 ハンガリー

[グループI]

1.ノルウェー(18)+26

2.イタリア(15)+10

3.イスラエル(9)-4

4.エストニア(4)-10

5.モルドバ(1)-22

第8節

2025年10月14日(火)

エストニア 1-1 モルドバ

イタリア 3-0 イスラエル

[グループI]

1.☆イングランド(18)+18

2.アルバニア(11)+3

3.セルビア(10)0

4.ラトビア(5)-9

5.アンドラ(1)-12

第8節

2025年10月14日(火)

アンドラ 1-3 セルビア

ラトビア 0-5 イングランド