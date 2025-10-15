アークスが急反発、７０万株を上限とする自社株買い発表と上期２ケタ営業増益を好感

アークス<9948.T>が急反発している。１４日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を７０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．３０％）、または２５億円としており、取得期間は１０月１５日から来年１月１５日まで。株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするためとしている。



また、同時に発表した８月中間期連結決算が、売上高３１３６億９３００万円（前年同期比３．６％増）、営業利益７９億８１００万円（同１１．４％増）、純利益５７億１３００万円（同１４．３％増）と２ケタ営業増益となったことも好材料視されているようだ。



既存店売上高が同３．３％増と伸長したことに加えて、水道光熱費や備品・修繕費の節減などにより販管費比率が２２．４％（同０．２ポイント減）と改善したことが寄与した。なお、２６年２月期通期業績予想は、売上高６２３０億円（前期比２．４％増）、営業利益１６４億円（同２．９％増）、純利益１１２億円（同１．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS