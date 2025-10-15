光フードＳが大幅反発、２５年１１月末株主から株主優待制度を導入 光フードＳが大幅反発、２５年１１月末株主から株主優待制度を導入

光フードサービス<138A.T>が大幅高で５日ぶりに反発し年初来高値を更新している。１４日の取引終了後に、２５年１１月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年５月末日及び１１月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に、同社の居酒屋事業で利用できる食事券を保有株数に応じて５０００～２万５０００円相当（年１万～５万円相当）贈呈する。



同時に発表した第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）単独決算は、売上高２１億３９００万円（前年同期比１１．５％増）、営業利益１億７５００万円（同０．７％減）、純利益１億１７００万円（同３１．３％増）だった。既存店売上高が同０．９％増と成長したことに加えて、新規出店拡大が貢献し売上高は第３四半期として過去最高を更新した。新規出店及びリニューアルに伴う費用の増加で販管費率が０．９ポイント増加し営業利益は減益となったが、前年同期に計上していた上場関連費用や減損損失がなくなったことから、最終利益は増益となった。



なお、２５年１１月期通期業績予想は、売上高２９億７００万円（前期比１３．３％増）、営業利益２億３６００万円（同９．０％増）、純利益１億６００万円（同５．９％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS