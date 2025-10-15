ETF売買動向＝15日寄り付き、日経レバの売買代金は236億円と低調 ETF売買動向＝15日寄り付き、日経レバの売買代金は236億円と低調

15日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比49.3％減の579億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同49.8％減の410億円となっている。



個別では純金上場信託（現物国内保管型） <1540> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジなし） <381A> が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が10.76％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が5.59％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が5.01％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が3.07％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ５００ <2086> は14.86％安と大幅に下落している。



日経平均株価が293円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金236億5300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均314億5800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が44億2600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が32億2800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が21億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が21億4100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億9600万円の売買代金となっている。



