決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … エレメンツ、コーディア、ベースフード (10月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月10日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2936> ベースフード 東Ｇ -14.65 10/14 上期 赤縮
<4176> ココナラ 東Ｇ -14.23 10/14 本決算 98.24
<280A> ＴＭＨ 東Ｇ -12.04 10/14 3Q 582.76
<4198> テンダ 東Ｓ -11.85 10/14 1Q -93.81
<4429> リックソフト 東Ｇ -10.32 10/14 上期 -40.26
<340A> ジグザグ 東Ｇ -8.84 10/14 1Q －
<3541> 農業総研 東Ｇ -8.75 10/14 本決算 62.50
<5246> エレメンツ 東Ｇ -7.76 10/14 3Q 赤転
<7370> Ｅｎｊｉｎ 東Ｇ -6.42 10/14 1Q -68.35
<8143> ラピーヌ 東Ｓ -4.81 10/14 上期 赤拡
<3236> プロパスト 東Ｓ -4.30 10/14 1Q -18.70
<156A> マテリアルＧ 東Ｇ -4.29 10/14 本決算 37.72
<5250> プライムスト 東Ｓ -4.08 10/14 3Q -33.55
<189A> ＤＭカンパニ 東Ｇ -3.92 10/14 1Q -5.81
<4440> ヴィッツ 東Ｓ -3.63 10/14 本決算 1.36
<3892> 岡山製紙 東Ｓ -3.54 10/14 1Q -10.03
<2872> セイヒョー 東Ｓ -3.43 10/14 上期 1.00
<9326> 関通 東Ｇ -3.43 10/14 上期 -34.62
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ -3.39 10/14 1Q -22.92
<4199> ワンプラ 東Ｇ -3.21 10/14 本決算 －
<4920> 日本色材 東Ｓ -3.21 10/14 上期 -78.77
<5018> ＭＯＲＥＳＣ 東Ｓ -2.98 10/14 上期 -4.46
<5078> セレ 東Ｓ -2.84 10/14 上期 -6.91
<6634> ネクスＧ 東Ｓ -2.80 10/14 3Q 赤縮
<3045> カワサキ 東Ｓ -2.61 10/14 本決算 -16.15
<3083> スターシーズ 東Ｓ -2.53 10/14 上期 赤拡
<8289> オリンピック 東Ｓ -2.46 10/14 上期 赤転
<3967> エルテス 東Ｇ -2.22 10/14 上期 黒転
<3996> サインポスト 東Ｓ -2.18 10/14 上期 赤転
<9979> 大庄 東Ｓ -1.96 10/14 本決算 2.01
<3297> 東武住販 東Ｓ -1.74 10/14 1Q -45.10
<190A> コーディア 東Ｇ -1.65 10/14 本決算 赤拡
<2901> Ｗディッシュ 東Ｓ -1.55 10/14 本決算 －
<7077> ＡＬｉＮＫ 東Ｇ -1.15 10/14 上期 赤転
<9168> ライズＣＧ 東Ｇ -1.10 10/14 上期 22.64
<5577> アイデミー 東Ｇ -1.10 10/14 1Q 黒転
<7434> オータケ 東Ｓ -1.05 10/14 1Q 23.94
<4197> アスマーク 東Ｓ -0.85 10/14 3Q -24.15
<3080> ジェーソン 東Ｓ -0.71 10/14 上期 -44.01
<2186> ソーバル 東Ｓ -0.65 10/14 上期 -6.85
<8198> ＭＶ東海 東Ｓ -0.56 10/14 上期 -4.80
<7847> グラファイト 東Ｓ -0.32 10/14 上期 -89.31
<7805> プリントＮ 東Ｓ -0.31 10/14 本決算 9.20
<7450> サンデー 東Ｓ -0.10 10/14 上期 24.52
<2683> 魚喜 東Ｓ -0.10 10/14 上期 赤転
<3562> Ｎｏ．１ 東Ｓ -0.05 10/14 上期 37.50
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース