―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月10日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2936> ベースフード 　東Ｇ 　 -14.65 　 10/14　　上期　　　　赤縮
<4176> ココナラ 　　　東Ｇ 　 -14.23 　 10/14　本決算　　　 98.24
<280A> ＴＭＨ 　　　　東Ｇ 　 -12.04 　 10/14　　　3Q　　　582.76
<4198> テンダ 　　　　東Ｓ 　 -11.85 　 10/14　　　1Q　　　-93.81
<4429> リックソフト 　東Ｇ 　 -10.32 　 10/14　　上期　　　-40.26

<340A> ジグザグ 　　　東Ｇ　　 -8.84 　 10/14　　　1Q　　　　　－
<3541> 農業総研 　　　東Ｇ　　 -8.75 　 10/14　本決算　　　 62.50
<5246> エレメンツ 　　東Ｇ　　 -7.76 　 10/14　　　3Q　　　　赤転
<7370> Ｅｎｊｉｎ 　　東Ｇ　　 -6.42 　 10/14　　　1Q　　　-68.35
<8143> ラピーヌ 　　　東Ｓ　　 -4.81 　 10/14　　上期　　　　赤拡

<3236> プロパスト 　　東Ｓ　　 -4.30 　 10/14　　　1Q　　　-18.70
<156A> マテリアルＧ 　東Ｇ　　 -4.29 　 10/14　本決算　　　 37.72
<5250> プライムスト 　東Ｓ　　 -4.08 　 10/14　　　3Q　　　-33.55
<189A> ＤＭカンパニ 　東Ｇ　　 -3.92 　 10/14　　　1Q　　　 -5.81
<4440> ヴィッツ 　　　東Ｓ　　 -3.63 　 10/14　本決算　　　　1.36

<3892> 岡山製紙 　　　東Ｓ　　 -3.54 　 10/14　　　1Q　　　-10.03
<2872> セイヒョー 　　東Ｓ　　 -3.43 　 10/14　　上期　　　　1.00
<9326> 関通 　　　　　東Ｇ　　 -3.43 　 10/14　　上期　　　-34.62
<1430> １ｓｔコーポ 　東Ｓ　　 -3.39 　 10/14　　　1Q　　　-22.92
<4199> ワンプラ 　　　東Ｇ　　 -3.21 　 10/14　本決算　　　　　－

<4920> 日本色材 　　　東Ｓ　　 -3.21 　 10/14　　上期　　　-78.77
<5018> ＭＯＲＥＳＣ 　東Ｓ　　 -2.98 　 10/14　　上期　　　 -4.46
<5078> セレ 　　　　　東Ｓ　　 -2.84 　 10/14　　上期　　　 -6.91
<6634> ネクスＧ 　　　東Ｓ　　 -2.80 　 10/14　　　3Q　　　　赤縮
<3045> カワサキ 　　　東Ｓ　　 -2.61 　 10/14　本決算　　　-16.15

<3083> スターシーズ 　東Ｓ　　 -2.53 　 10/14　　上期　　　　赤拡
<8289> オリンピック 　東Ｓ　　 -2.46 　 10/14　　上期　　　　赤転
<3967> エルテス 　　　東Ｇ　　 -2.22 　 10/14　　上期　　　　黒転
<3996> サインポスト 　東Ｓ　　 -2.18 　 10/14　　上期　　　　赤転
<9979> 大庄 　　　　　東Ｓ　　 -1.96 　 10/14　本決算　　　　2.01

<3297> 東武住販 　　　東Ｓ　　 -1.74 　 10/14　　　1Q　　　-45.10
<190A> コーディア 　　東Ｇ　　 -1.65 　 10/14　本決算　　　　赤拡
<2901> Ｗディッシュ 　東Ｓ　　 -1.55 　 10/14　本決算　　　　　－
<7077> ＡＬｉＮＫ 　　東Ｇ　　 -1.15 　 10/14　　上期　　　　赤転
<9168> ライズＣＧ 　　東Ｇ　　 -1.10 　 10/14　　上期　　　 22.64

<5577> アイデミー 　　東Ｇ　　 -1.10 　 10/14　　　1Q　　　　黒転
<7434> オータケ 　　　東Ｓ　　 -1.05 　 10/14　　　1Q　　　 23.94
<4197> アスマーク 　　東Ｓ　　 -0.85 　 10/14　　　3Q　　　-24.15
<3080> ジェーソン 　　東Ｓ　　 -0.71 　 10/14　　上期　　　-44.01
<2186> ソーバル 　　　東Ｓ　　 -0.65 　 10/14　　上期　　　 -6.85

<8198> ＭＶ東海 　　　東Ｓ　　 -0.56 　 10/14　　上期　　　 -4.80
<7847> グラファイト 　東Ｓ　　 -0.32 　 10/14　　上期　　　-89.31
<7805> プリントＮ 　　東Ｓ　　 -0.31 　 10/14　本決算　　　　9.20
<7450> サンデー 　　　東Ｓ　　 -0.10 　 10/14　　上期　　　 24.52
<2683> 魚喜 　　　　　東Ｓ　　 -0.10 　 10/14　　上期　　　　赤転

<3562> Ｎｏ．１ 　　　東Ｓ　　 -0.05 　 10/14　　上期　　　 37.50

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース