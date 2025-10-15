―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月10日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7608> ＳＫジャパン 　東Ｓ 　 +17.54 　 10/14　　上期　　　 71.19
<135A> ヴレインＳ 　　東Ｇ 　 +14.13 　 10/14　　上期　　　-49.74
<276A> ククレブ 　　　東Ｇ 　 +12.26 　 10/14　本決算　　　 74.58
<3536> アクサスＨＤ 　東Ｓ　　 +5.38 　 10/14　本決算　　 9333.33
<3647> ジー・スリー 　東Ｓ　　 +5.37 　 10/14　本決算　　　　　－

<1401> エムビーエス 　東Ｇ　　 +3.52 　 10/14　　　1Q　　　148.15
<5578> ＡＲアドバン 　東Ｇ　　 +2.57 　 10/14　本決算　　　 23.55
<2736> フェスタリア 　東Ｓ　　 +2.53 　 10/14　本決算　　　 -8.45
<3987> エコモット 　　東Ｇ　　 +2.38 　 10/14　本決算　　　 15.09
<2653> イオン九州 　　東Ｓ　　 +2.32 　 10/14　　上期　　　 74.84

<339A> プログレス 　　東Ｇ　　 +2.27 　 10/14　　上期　　　 26.27
<5885> ジーデップ 　　東Ｓ　　 +1.52 　 10/14　　　1Q　　　 20.73
<138A> 光フードＳ 　　東Ｇ　　 +1.36 　 10/14　　　3Q　　　 10.97
<2305> スタ・アリス 　東Ｓ　　 +0.89 　 10/14　　上期　　　　赤縮
<7928> 旭化学 　　　　東Ｓ　　 +0.86 　 10/14　本決算　　　 -2.65

<3065> ライフフーズ 　東Ｓ　　 +0.68 　 10/14　　上期　　　-45.13
<3030> ハブ 　　　　　東Ｓ　　 +0.65 　 10/14　　上期　　　 13.96
<7512> イオン北海道 　東Ｓ　　 +0.45 　 10/14　　上期　　　-30.14
<8904> アバンティア 　東Ｓ　　 +0.25 　 10/14　本決算　　　 39.62

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース