

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月10日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ +17.54 10/14 上期 71.19

<135A> ヴレインＳ 東Ｇ +14.13 10/14 上期 -49.74

<276A> ククレブ 東Ｇ +12.26 10/14 本決算 74.58

<3536> アクサスＨＤ 東Ｓ +5.38 10/14 本決算 9333.33

<3647> ジー・スリー 東Ｓ +5.37 10/14 本決算 －



<1401> エムビーエス 東Ｇ +3.52 10/14 1Q 148.15

<5578> ＡＲアドバン 東Ｇ +2.57 10/14 本決算 23.55

<2736> フェスタリア 東Ｓ +2.53 10/14 本決算 -8.45

<3987> エコモット 東Ｇ +2.38 10/14 本決算 15.09

<2653> イオン九州 東Ｓ +2.32 10/14 上期 74.84



<339A> プログレス 東Ｇ +2.27 10/14 上期 26.27

<5885> ジーデップ 東Ｓ +1.52 10/14 1Q 20.73

<138A> 光フードＳ 東Ｇ +1.36 10/14 3Q 10.97

<2305> スタ・アリス 東Ｓ +0.89 10/14 上期 赤縮

<7928> 旭化学 東Ｓ +0.86 10/14 本決算 -2.65



<3065> ライフフーズ 東Ｓ +0.68 10/14 上期 -45.13

<3030> ハブ 東Ｓ +0.65 10/14 上期 13.96

<7512> イオン北海道 東Ｓ +0.45 10/14 上期 -30.14

<8904> アバンティア 東Ｓ +0.25 10/14 本決算 39.62



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

