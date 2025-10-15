―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月10日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3139> ラクトＪ 　　　東Ｐ 　 -16.56 　 10/14　　　3Q　　　 41.05
<3349> コスモス薬品 　東Ｐ 　 -13.13 　 10/14　　　1Q　　　 -0.85
<4343> イオンファン 　東Ｐ 　 -11.14 　 10/14　　上期　　　 69.71
<2791> 大黒天 　　　　東Ｐ 　 -10.30 　 10/14　　　1Q　　　-32.74
<7085> カーブスＨＤ 　東Ｐ　　 -8.21 　 10/14　本決算　　　 11.87

<3697> ＳＨＩＦＴ 　　東Ｐ　　 -8.02 　 10/14　本決算　　　　　－
<2379> ディップ 　　　東Ｐ　　 -6.59 　 10/14　　上期　　　-27.26
<7607> 進和 　　　　　東Ｐ　　 -6.56 　 10/14　本決算　　　 -6.43
<3087> ドトル日レス 　東Ｐ　　 -5.61 　 10/14　　上期　　　 -4.10
<3608> ＴＳＩＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.56 　 10/14　　上期　　　　黒転

<2337> いちご 　　　　東Ｐ　　 -4.50 　 10/14　　上期　　　 62.89
<3086> Ｊフロント 　　東Ｐ　　 -4.27 　 10/14　　上期　　　-27.15
<1419> タマホーム 　　東Ｐ　　 -3.10 　 10/14　　　1Q　　　　赤拡
<8273> イズミ 　　　　東Ｐ　　 -2.90 　 10/14　　上期　　　　1.79
<9278> ブックオフＧ 　東Ｐ　　 -2.87 　 10/14　　　1Q　　　-50.92

<8233> 高島屋 　　　　東Ｐ　　 -0.98 　 10/14　　上期　　　-27.21
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 　東Ｐ　　 -0.84 　 10/14　　上期　　　 16.45
<3198> ＳＦＰ 　　　　東Ｐ　　 -0.77 　 10/14　　上期　　　-11.05
<3387> クリレスＨＤ 　東Ｐ　　 -0.66 　 10/14　　上期　　　 16.08
<7420> 佐鳥電機 　　　東Ｐ　　 -0.48 　 10/14　　　1Q　　　 34.63

<8167> リテールＰＡ 　東Ｐ　　 -0.29 　 10/14　　上期　　　　4.99

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース