決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＳＨＩＦＴ、Ｊフロント、高島屋 (10月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月10日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3139> ラクトＪ 東Ｐ -16.56 10/14 3Q 41.05
<3349> コスモス薬品 東Ｐ -13.13 10/14 1Q -0.85
<4343> イオンファン 東Ｐ -11.14 10/14 上期 69.71
<2791> 大黒天 東Ｐ -10.30 10/14 1Q -32.74
<7085> カーブスＨＤ 東Ｐ -8.21 10/14 本決算 11.87
<3697> ＳＨＩＦＴ 東Ｐ -8.02 10/14 本決算 －
<2379> ディップ 東Ｐ -6.59 10/14 上期 -27.26
<7607> 進和 東Ｐ -6.56 10/14 本決算 -6.43
<3087> ドトル日レス 東Ｐ -5.61 10/14 上期 -4.10
<3608> ＴＳＩＨＤ 東Ｐ -5.56 10/14 上期 黒転
<2337> いちご 東Ｐ -4.50 10/14 上期 62.89
<3086> Ｊフロント 東Ｐ -4.27 10/14 上期 -27.15
<1419> タマホーム 東Ｐ -3.10 10/14 1Q 赤拡
<8273> イズミ 東Ｐ -2.90 10/14 上期 1.79
<9278> ブックオフＧ 東Ｐ -2.87 10/14 1Q -50.92
<8233> 高島屋 東Ｐ -0.98 10/14 上期 -27.21
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ -0.84 10/14 上期 16.45
<3198> ＳＦＰ 東Ｐ -0.77 10/14 上期 -11.05
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ -0.66 10/14 上期 16.08
<7420> 佐鳥電機 東Ｐ -0.48 10/14 1Q 34.63
<8167> リテールＰＡ 東Ｐ -0.29 10/14 上期 4.99
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース