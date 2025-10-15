

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月10日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<8267> イオン 東Ｐ +9.95 10/14 上期 18.54

<9948> アークス 東Ｐ +6.13 10/14 上期 9.85

<7599> ＩＤＯＭ 東Ｐ +4.77 10/14 上期 -19.24

<4413> ボードルア 東Ｐ +4.54 10/14 上期 32.67

<4668> 明光ネット 東Ｐ +3.39 10/14 本決算 0.11



<9418> ＵＮＥＸＴ 東Ｐ +2.65 10/14 本決算 4.21

<3922> ＰＲＴＩＭＥ 東Ｐ +2.56 10/14 上期 97.38

<7520> エコス 東Ｐ +2.47 10/14 上期 -6.96

<2462> ライク 東Ｐ +1.95 10/14 1Q 50.69

<2471> エスプール 東Ｐ +1.19 10/14 3Q -0.35



<4433> ヒトコムＨＤ 東Ｐ +1.14 10/14 本決算 12.22



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

