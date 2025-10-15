―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の10月10日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<8267> イオン 　　　　東Ｐ　　 +9.95 　 10/14　　上期　　　 18.54
<9948> アークス 　　　東Ｐ　　 +6.13 　 10/14　　上期　　　　9.85
<7599> ＩＤＯＭ 　　　東Ｐ　　 +4.77 　 10/14　　上期　　　-19.24
<4413> ボードルア 　　東Ｐ　　 +4.54 　 10/14　　上期　　　 32.67
<4668> 明光ネット 　　東Ｐ　　 +3.39 　 10/14　本決算　　　　0.11

<9418> ＵＮＥＸＴ 　　東Ｐ　　 +2.65 　 10/14　本決算　　　　4.21
<3922> ＰＲＴＩＭＥ 　東Ｐ　　 +2.56 　 10/14　　上期　　　 97.38
<7520> エコス 　　　　東Ｐ　　 +2.47 　 10/14　　上期　　　 -6.96
<2462> ライク 　　　　東Ｐ　　 +1.95 　 10/14　　　1Q　　　 50.69
<2471> エスプール 　　東Ｐ　　 +1.19 　 10/14　　　3Q　　　 -0.35

<4433> ヒトコムＨＤ 　東Ｐ　　 +1.14 　 10/14　本決算　　　 12.22

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース