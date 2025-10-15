ローラ、“へそ出し”タンクトップ姿で米収穫に汗「夢がまたもう一つ叶いました」 無農薬栽培を実践
モデルでタレントのローラ（35）が、15日までに自身のインスタグラムを更新し、初の米収穫に思いをつづった。
【写真】へそ出しタンクトップ姿がまぶしい！収穫に汗を流すローラ
ローラは「初めてのお米の収穫 人生で忘れられない経験になりました」と書き出し、へそ出しタンクトップ姿で立派に育った米の収穫作業に汗を流す姿を公開。今回は無農薬に加え、手作業での収穫を行ったと、「夢がまたもう一つ叶いました。ありがとう」と感謝を伝えながら「いい地球と子供の教育にしていくためには、まず自分が変わる事 それをすごく思い知らされた経験になったよ」と記した。
この投稿には「大豊作だね」「お疲れさま！」との反響が寄せられている。
