「べらぼう」時代のもう一人の才人──蔦重と同時代に活躍した戯作者・梅暮里谷峨の作品と生涯をたどる

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でその生涯が描かれている、蔦屋重三郎（横浜流星）たちが活躍した18世紀後半のお江戸では、黄表紙文化が沸き興り、時代の徒花を咲かせました。

今回はそんな戯作者の一人・梅暮里谷峨（うめぼり こくが）を紹介。劇中には登場していませんが、どんな活躍をしたのでしょうか。

寛政の改革で黄表紙を自粛

梅暮里谷峨『白狐通』より。

梅暮里谷峨は寛延3年（1750年）、上総国で久留里藩士の反町（そりまち）家に生まれました。蔦重と同い年ですね。

幼名は反町三郎助（さぶろうすけ）、元服して反町与左衛門（よざゑもん）と名乗ります。

36歳となった天明5年（1785年）に出仕し、天明8年（1788年）に初めての黄表紙『青楼五雁金（せいろう いつつかりがね）』を出版しました。

筆名の梅暮里とは、久留里藩邸があった本所埋堀（うめぼり）の地名、谷峨は母方の姓名からとっています。

ほか梅月堂梶人（ばいげつどう かじんど）・蕣亭（しゅんてい）・遊里山人（ゆうりさんじん）などと名乗りました。

※これらの書名は別人物とする説もあり。

続いて寛政2年（1790年）に『文選臥坐（もんぜんがざ）』と『染抜五所紋（そめぬき いつどころもん）』を出版します。

しかし時はまさに出版統制の嵐が吹き荒れる最中。しばらく文筆活動は自粛したようです。

やがて45歳となった寛政6年（1794年）には家督を相続。50石取の馬廻席となりました。

のち江戸詰の大目付に抜擢されており、能力と勤勉さが評価されたのでしょう。

復帰後は黄表紙界を牽引

梅暮里谷峨『傾城買二筋道』より。

かくして一度は筆を置いた梅暮里谷峨ですが、寛政10年（1798年）から文筆活動を再開。多くの作品を世に送り出しました。

『傾城買二筋道（けいせいがい ふたすじのみち）』寛政10年（1798年）『契情買心得（けいせいがい こころえ）』寛政11年（1799年）『二筋道後篇廓の癖（ふたすじみち こうへん くるわのくせ）』寛政11年（1799年）『白狐通（びゃっこつう）』寛政12年（1800年）『夢之盗汗（ゆめの ねあせ）』享和元年（1801年）『廓の桜（くるわのさくら）』享和元年（1801年）『妓情返夢解（ぎじょうへんむかい）』享和2年（1802年）『甲子夜話 後編婭意妃（きのえねやわ こうへん あいがえし）』享和2年（1802年）『山桝太夫栄枯物語（さんしょうだゆう えいこものがたり）』文化6年（1809年）

他にも出版年の不明な『加之久全伝香篭艸(かしくぜんでん かごめぐさ)』『二筋道三篇霄の程（ふたすじみち さんぺん よいのほど）』などを出版します。

タイトルを見ると遊郭関係の作品が多く、なかなかの遊び人だったのかも知れませんね。

終わりに

かくして江戸末期の黄表紙界を牽引する存在として活躍した梅暮里谷峨は、文政4年（1821年）9月3日に72歳で世を去りました。

死後に旗本の萩原乙彦（はぎわら おとひこ）が二代目を自称。梅暮里谷峨の名がブランドとして確立されていたのでしょう。

江戸後期から末期には他にも多くの戯作者が活躍していたので、また紹介したいと思います。

