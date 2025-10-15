テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１５日、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の３党幹事長が１４日に首相指名選挙の対応を巡って国会内で会談したことを報じた。

また、自民党も国民と幹事長会談を行い首相指名選挙での連携を要請したことも伝えた。

さらに自民党の高市早苗総裁が１４日に東京都内で講演し、首相指名選挙を巡り「ぎりぎりまで、あらゆる手を尽くす。絶対になってやると思っている首相になれたら、とにかく日本経済を強くする」と述べたことも報じた。

このニュースを受け司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは、国民民主党の玉木雄一郎代表が午前８時４０分ごろに生出演することを伝えた。

玉木氏はこの日、裏番組のフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）にスタジオ生出演。その後、「モーニングショー」へ生出演するため中継する別の場所へ移動した。予定していた８時４０分には間に合わなかったため、番組では、移動する玉木氏の車内での姿を「まもなく玉木氏出演」とテロップをかかげワイプで生中継した。

羽鳥アナは「玉木さん聞こえてますか？」と尋ねると玉木氏は手を振って答えた。そして羽鳥アナは「気をつけてよろしくお願いします」と呼びかけていた。その後、８時５７分から玉木氏は生出演した。