【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川豊氏コラム】災害級の酷暑でグリーンの芝管理は限界だが…「先祖返り」が解決策にならないか？

今季から「ベイカレントクラシック」に大会名が変わった国内唯一の米ツアー。会場の横浜CCには多くのギャラリーが訪れました。

通算19アンダーで優勝したのは国内ファンにもお馴染みのX・シャウフェレ。松山英樹は8アンダー20位でしたが、最終日にボギーなしの62をマークし、14アンダー4位でフィニッシュしたのが金谷拓実です。

昨季、国内賞金王となった金谷は、同年の米ツアー最終予選会をクリアして今季から米国を主戦場にしていますが、ここまで25試合でベスト10入り3回、予選落ち15回と苦戦しています。172センチ・75キロと体格に恵まれているとはいえないものの、欧州やアジアンツアーへの参戦経験も豊富でたくましい選手です。前週の4位でポイントランキング（PR）は135位から113位へ浮上。来季のフルシードは125人から100人に減ります。残り4試合での「滑り込み」に期待します。

現地12日には、米国男子下部ツアー最終戦が終了。PR15位の平田憲聖が来季のレギュラーツアー昇格を決めたのはうれしいニュースです。

欧州ツアー2季目の中島啓太はPR19位。残り5試合で有資格者を除く上位10人の米ツアー入りを目指します。

世界中のプロが夢みる米ツアーですが、下部ツアーからの昇格も来季から30人が20人に減ります。最終予選の「合格者」も5位タイから上位5人になり、スポンサー推薦枠も廃止です。「最高峰」への道はどんどん狭くなっています。

「国内で実績をあげて、将来は米ツアーで戦いたい」という大志を抱く選手はたくさんいますが、国内にいては「心技体」を鍛えるには限界がある。実績がなくても海外に出ていくことを怖がらないことです。アジアでも欧州でもいい。時差や慣れない食生活、試合会場の内外で言葉が通じない不自由さに困惑することも多いでしょう。試合会場も大会用に整備されているところばかりではありません。数々の苦い経験が鋼のメンタルをつくり、足りない技術のレベルアップに励むことが米ツアーへの狭き道をこじ開け、次のステップへ進むことにつながるはずです。

そんな選手が久常涼です。現在、米ツアーのPR83位でフルシード圏内にいる久常は、大学へ行かずに2020年にプロ転向。国内レギュラーツアーは未勝利でも、22年の欧州ツアー予選会を経て、23年のフランス・オープンに優勝。日本人として初めて欧州ツアーの新人王に選出され、この年のPR上位の資格で、翌年から米ツアーに参戦し、同年には特別招待で「マスターズ」にも出場しました。

久常には帯同するマネジャーはおらず、移動から食事などすべて1人でこなすそうです。

「現地へ行けば何とかなりますよ」という言葉を聞いたことがあります。こんな選手が次々に出てきて松山の後に続いて欲しいものです。

（羽川豊／プロゴルファー）