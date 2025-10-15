ドジャースはきょう日本時間14日からブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）がスタートした。

フィリーズとの地区シリーズ（5回戦制）は3勝1敗で4戦目に決着したものの、仮に5戦目までもつれた場合は大谷翔平（31）が先発する予定だった。

それだけに今回のリーグ優勝決定シリーズ初戦の先発は大谷が有力視されていたし、ロバーツ監督もフィリーズ戦後は大谷の先発を示唆していた。

ところが、フタを開けてみれば1、2戦の先発はスネル（32）と山本（27）。ロバーツ監督は大谷に関して「どこかで先発する」と言うものの、1、2戦でなくなったのはなぜか。

大谷はフィリーズとの地区シリーズ初戦に先発、強力打線を相手に6回を3安打3失点、9奪三振と好投して勝利投手になった。レギュラーシーズン終盤の9月に登板した3試合はいずれも無失点と、安定した投球を続けている。にもかかわらず、1、2戦の先発から外れた理由をロバーツ監督はこう言った。

「7試合で4人の先発をどう起用するかがポイントになった」

この発言に関してMLBの公式サイトはこう解釈している。

「7回戦制のシリーズで、いかに最高の投手たちに最大限のイニングを投げさせるかということだ」「スネルが1戦目に先発すれば、中4日で5戦目に先発できる。2戦目の山本は中5日で6戦目に投げられる。彼は中4日で先発した経験がない。グラスノー（32）は中4日で3戦目と7戦目に投げることができる。そうなると大谷が先発するのは1試合（4戦目）だけになる」

「打席での集中力が落ちている」

つまり中4日で投げられるスネルとグラスノーを最大限に活用。山本は経験のある中5日で投げさせ、中6日が“ルーティン”の大谷は1試合だけの先発になるということだ。

とはいえ、シーズン終盤から安定した投球を続ける大谷の先発を1試合に限定した理由は、それだけじゃないだろう。

ロバーツ監督は12日に、フィリーズとの地区シリーズで18打数1安打と精彩を欠いた大谷の打撃について、「あの打撃内容のままでは、我々はワールドシリーズを勝てない。（ストライク）ゾーンの見極めを徹底する必要がある」と発言。さらに「投げる日は体力を温存しようと意識して、打席での集中力が落ちているところがある」とも言った。

ブルワーズはメジャー最高勝率（.599）をマークした強豪だ。先発防御率3.56（メジャー3位）と、リリーフ防御率3.63（同6位）はいずれもドジャースをしのいでいる。打線も一発こそ多くないものの、安打を量産、機動力（164盗塁は同2位）を駆使して得点806（同3位）を重ねる緻密な野球をやる。ドジャースが今季6戦全敗の相手を下すには、大谷の打撃復活が不可欠。1、2戦の先発を外したのは、打つことに集中して欲しいという首脳陣の意思表示でもある。

そんな大谷は重度のプレッシャーに加え、米国人が抱いている「差別的敵愾心」とも戦わなくてはいけない。いったいどういうことか。チームメイトはともかく、現地の米国人は腹の底で大谷のことをどう見ているのか。

