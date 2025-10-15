日本ハムにはCSファイナルステージで2つの目標がある。1つは当然、ソフトバンクを破っての日本シリーズ出場。そしてもう1つが“流出組”の完全KOだ。

【もっと読む】日本ハムが“異例”の人事発表…ポストシーズン直前に新庄監督の続投を明かしたワケ

15日から敵地福岡でソフトバンクに挑む日本ハム。今季、ソフトバンクは「10勝カルテット」と呼ばれる先発4人が優勝を牽引し、その筆頭のモイネロ（29=12勝3敗、防御率1.46）が初戦で投げることは決定済み。2戦目からは有原（33=14勝9敗、同3.03）、上沢（31=12勝6敗、同2.76）、大関（26=13勝5敗、同1.66）と続くことが予想されている。

有原と上沢はいずれも元日本ハムの選手。それがポスティングによるメジャー移籍を経て、古巣ではなくソフトバンクで日本球界に復帰した。ファンからは「裏切り者」の声が少なくなかったものの、大半の選手は2人に悪印象を持っていないという。問題は日本ハムのフロントだ。

「2人の契約について、思うところがあるようですからね」と、球団OBがこう続ける。

「有原も上沢も日本球界復帰の際は古巣と交渉したが、それを蹴ってソフトバンクに移籍。条件面で折り合いがつかず、有原は2023年から3年15億円、上沢は4年10億円でライバル球団と契約した。日本ハムが提示したのはそれより遥かに劣る条件。ただ、球団としては『日米での成績を踏まえた上で妥当なオファーだった』としており、そんな2人に破格の札束を積み上げたソフトバンクを『やりすぎ』と苦々しく思っているようですからね」

新庄監督は上沢について「育て方を間違ったのかな」と

有原は21、22年にレンジャーズでプレー。計15試合で3勝7敗、防御率7.57と通用せず、上沢も昨季はレッドソックスで2試合に投げただけでお払い箱となり、1年で帰国した。

いずれも日本ハム時代は複数年契約を結んだことはなく、渡米前年の年俸も有原が1億4500万円、上沢は1億7000万円。メジャーで実績を作っての日本球界復帰ならまだしも、年俸が高騰するのは非常識だ、というわけだ。

「自由競争だからどっちが正しくてどっちが悪いというわけではないが、日本ハムのフロントは『そんなオファーをする方もする方だし、受ける方も受ける方』と憤慨していたと聞いている。特に1年でメジャーに見切りをつけた上沢については、新庄監督も『2年間、彼と一緒にやって、ああいう決断をして、ちょっと育て方を間違ったのかな』と辛辣にコキ下ろし、『福岡のファンは心から喜べるのかな』とまで言っていた。選手はともかく、球団も思いは同じ。有原と上沢をKOし、その上でソフトバンクに勝った時こそ、『ウチのやり方は正しかったと証明できる』と意気込んでいます」（同）

今季、日本ハムは有原に対して4試合で2勝2敗と、決着はついていない。上沢には1試合で1勝したものの、7回3失点でクオリティスタートを許しており、こちらもKOには至っていない。

カネで補強を繰り返すソフトバンクに対し、費用を抑えながら育成力で勝負する日本ハム。実際に戦う選手はともかく、フロントや指揮官の私怨渦巻くシリーズとなりそうだ。

◇ ◇ ◇

ところで、日本ハムはこれまでポストシーズンを含めた全試合を消化しない限りは監督人事を発表しない方針を貫いてきた。にもかかわらず、今回に限ってはCS目前に異例の続投発表である。いったいなぜか。そのメリットとは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。