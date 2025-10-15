【大人気連載プレイバック】#39

【続きを読む】岩村明憲は垢抜けない野球小僧 味方も多いが敵も多かった

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの真中満氏について綴られた、ヤクルトの黄金期を支えた飯田哲也氏による「すべては野村ヤクルトが教えてくれた」（第24回=2020年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■飯田哲也氏による「すべては野村ヤクルトが教えてくれた」（第24回=2020年）

ベテランが一線を退き、入れ替わりに若手が一軍に定着……プロ野球でよく見る新旧交代劇です。それが僕にも訪れたとき、台頭してきたのが真中満（49）です。

真中は若松さんが監督時代に、本格的にレギュラーに定着しました。若松さんにすれば、打撃コーチ時代から熱心に指導してきた教え子で、しかも同じ左打者。当時は、相手投手が右腕のときは真中が、左腕だと僕がスタメンという起用法でした。当然、右腕の方が多いので、真中の出番が増えていくわけです。

もちろん、出番を奪われる悔しさはあったものの、その頃には「チームが勝てば何でもいい」と思うような年齢でしたからね。それでも真中がいなければ、2000安打を打てたかも……なんて思わなかったわけでもない。僕は1248本で引退しています。

真中にとって、若松さんは自分を抜擢してくれた恩師。2015年に彼が監督就任1年目で優勝した際、若松さんの「ファンの皆さま、優勝おめでとうございます」という言葉を引用したのも、それだけ慕っていたからです。

レギュラーを取られて悔しいと思う半面、真中の打撃センスは認めざるを得ませんでした。ミートがうまく、三振が少ない。相手投手の研究も熱心に行っていた。スタメンで活躍した時期は長くはありませんでしたが、後年は代打の切り札としてファンの期待に応え続けたのも、研究の成果、それとスイングの思い切りの良さです。正直、僕も彼の打撃に何度、舌を巻いたことか。

性格面で言えば頭の回転が速いので、しゃべりが面白く、ユーモアがある。15年のドラフトでは外れクジを引いたのに気付かず、ガッツポーズを見せるなど大喜び。本人は「いや、ハズレとわかったときはビビりましたよ」と話していましたが、今ではそれをネタに笑いを取っています。

現役時代は要領の良さも天下一品。練習は効率重視で、自分のやることをパッとやったら、それ以上はやらない。無駄な動きはしない、というのが現役時代の印象です。

一般企業でも「自分の仕事は終わったけど、上司がまだ残っているから帰れない……」ということがあるでしょう。これはプロ野球にもある。キャンプなど、先輩が居残り練習をしていると帰りづらく、結果、だらだら時間を潰す羽目になりがちです。真中は短時間で集中して練習し、終わったら誰が残っていようがさっさと帰る。そうした姿勢が一切ぶれなかったのは凄いですね。

そうそう、現役時代はよく「プロ野球選手に見えない体形」なんて言われたこともあったそうですが……荒井幸雄さんの系譜ですね、あれは。

次回は岩村明憲について話しましょう。彼も若松さんに可愛がられていた選手のひとりです。（つづく）

▼いいだ・てつや 1968年5月、東京都調布市生まれ。千葉県の拓大紅陵高を経て、86年ドラフト4位で捕手としてヤクルト入団。日本一と称された中堅守備と俊足を生かした打撃でヤクルト黄金期を支えた。2006年に楽天で引退。07〜13年はヤクルトで、15年から昨季までソフトバンクでコーチを務めた。現役通算1505試合で1248安打、363打点、48本塁打、234盗塁、打率.273。ゴールデングラブ賞7回（91〜97年）、92年盗塁王。日本シリーズ優秀選手賞2回（92、93年）。

◇ ◇ ◇

当記事ページ下部の関連記事からは、この続きを読むことができる。プロ野球ファンは要チェックだ。