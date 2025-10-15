7−9月期にサムスン電子がSKハイニックスを抜いて世界のメモリー市場で1位の座を取り戻したことがわかった。

4−6月期に広帯域メモリー（HBM）市場で独走したSKハイニックスに1位の座を渡して1四半期ぶりに王座を奪還した形だ。

市場調査会社のカウンターポイントリサーチによると、サムスン電子は7−9月期にDRAMとNAND型フラッシュを含む全メモリー市場で194億ドル（約3兆円）の売り上げを記録し、SKハイニックスは175億ドルを記録した。

前四半期と比べサムスン電子の売り上げは25％、SKハイニックスは13％増加した。

カウンターポイントリサーチは「サムスン電子は汎用DRAMとNAND需要の好調で1位を回復し、今年振るわなかったHBMも来年からHBM3E（第5世代）とHBM4（第6世代）に力づけられ本格的な成長が期待される」と分析した。

これに伴い、10−12月期もサムスンがメモリー市場1位を維持する可能性が高いと予想する。

ただしDRAM部門ではまだ1位を完全に取り戻せないとみられる。サムスン電子は1−3月期、SKハイニックスに33年ぶりにDRAM世界1位の座を明け渡し、その傾向が4−6月期まで続いた。

4−6月期にはNANDを含む全メモリー市場でもSKハイニックスが過去初めて売り上げ1位を記録した。

カウンターポイントリサーチのチェ・ジョング責任研究員は「サムスン電子は上半期にHBM不振で困難を経験したが、品質改善に向けた強力な努力が効果を出し今回の四半期反騰に成功した。DRAM市場は僅差で1位を取り戻せなかったが、来年HBM3EとHBM4の販売拡大に対する期待が大きい」と話した。

サムスン電子のHBM3E供給が本格化するにつれ早ければ10−12月期にDRAM市場でも1位を奪還し完全なメモリー半導体1位の座を固めると予想される。

HBMのシェア拡大も予想される。サムスン電子がHBM3E12層製品を事実上独占供給していたAMDがオープンAIと大規模グラフィック処理装置（GPU）供給契約を締結しHBM出荷量増加が期待される。

また、エヌビディアとのHBM3E供給協議が大詰めの段階に入り、HBM4供給に向けた認証手続きも順調に進行しているという。

半導体事業の回復傾向によりサムスン電子の業績も大きく反騰した。

7−9月期のサムスン電子の売り上げは86兆ウォン、営業利益は12兆1000億ウォンと集計された。証券業界では半導体を担当するデバイスソリューション（DS）部門の営業利益を5兆ウォン後半と推定しており、DRAMだけで6兆ウォン以上の営業利益を収めたとみている。