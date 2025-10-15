

「日経平均5万円シナリオは不変」と見る馬渕磨理子氏（撮影：尾形文繁）

日本の政治と市場が同時に揺さぶられている。公明党が自民党との連立離脱を表明し、政界の構図は一変。投資家心理は一気にリスクオフに傾き、祝日明けの14日、日経平均株価は前営業日から1241円安の4万6847円と急落した。

海外からもショックが襲ってきた。10日のアメリカ市場では、トランプ大統領が対中関税の大幅引き上げを示唆。しかし、すかさず発言を撤回し、NYダウは乱高下した。

まさに「TACO（Trump Always Chickens Out）＝強硬発言で市場を動揺させて、結局は引っ込める」という、今年何度も繰り返されてきたパターンだ。

株価上昇の継続に不可欠な「冷却期間」

もっとも、今回の調整には「健全な側面」もある。

ここまでの日本株は、海外勢の買い戻しや「高市早苗首相誕生」を想定した政策期待を背景に急ピッチで上昇しており、短期的には割高感が意識されていた。米中貿易摩擦の再燃と自公連立解消という二つのニュースは、利益確定の格好の材料になった。過熱した市場に一度「冷却期間」が訪れることは、むしろ次の株価上昇を持続させるうえで不可欠だ。

政治と外部要因が重なった今回の調整は、上昇相場に「冷静さ」を取り戻す契機と捉えるべきだろう。

では、足元の混乱をどう評価すべきか。現時点では、誰が首相になるか流動的だが、株式市場にとってより重要なのは、「どの政策路線が継続されるか」だ。

仮に高市氏が政権を担えば、「サナエノミクス」と呼ばれる経済構想は、アベノミクスの流れを引き継ぎつつ、デフレ脱却後の新しい成長局面に対応する。スタートアップ支援、科学技術投資、インフラ更新といった「積極財政×供給力強化」の方向だ。

ここでのポイントは、「高市＝アベノミクスの焼き直しではない」という点だ。

単なる金融緩和ではなく、日本の強みをどう磨き上げるかに焦点を当てた政策が特徴だ。研究開発や人材育成、地方産業の高度化など、きめ細かな政策がちりばめられ、日本経済が次のフェーズへ進む可能性を秘めている。

高市氏、玉木氏に共通する方向性とは？

一方、玉木雄一郎氏が中心となる新政権の芽も残る。玉木氏は中間層重視を掲げ、食料品の消費減税や社会保険料の引き下げなど、「家計の可処分所得を増やす政策」に重点を置く。こちらは分配を通じた景気下支え型の財政運営となる。

両者に共通するのは、「財政を生かして成長と分配を両立させる」という方向性だ。したがって、政局の混乱が一時的であれば、日本経済の中期的な政策基調は大きく変わらない。株式市場が見ているのは「誰がトップに立つか」より、「どの政策の筋が生き続けるか」なのである。

ただし、立憲民主党が突如掲げた「野党一本化」構想の中で、首班指名が玉木氏に回る可能性も取り沙汰されるなか、エネルギー政策や安全保障政策をめぐる立場の隔たりは大きい。仮に政権協力を模索する場合でも、理念的な整合性をどこまで詰められるかが、政権構想の可否を左右することになりそうだ。

一方、野党連立のケースでは、公明党がキャスティングボートを握る構図となっている。仮に公明党の斉藤鉄夫氏が首班に指名されるような「調整型・暫定連立内閣」となれば、政策の方向性は一段と読みづらくなる。成長戦略や財政運営の優先順位が不明確となり、海外投資家の目には「政策停滞リスク」として映りやすい。

現段階では「想定外のシナリオ」も排除できない。仮に野田佳彦氏が主導する政権となれば、財政健全化と社会保障の持続性を重視する立場から、やや引き締め寄りの政策運営となる可能性がある。

財政規律を優先する姿勢が強まれば、市場が織り込み始めた「積極財政・成長投資」の流れにはブレーキがかかるだろう。株式市場にとっては、やや中立からマイナス方向に働くリスクシナリオとなる。

「日経平均5万円台」シナリオはまだ生きている

首相が誰になるかで政治は揺れても、企業の稼ぐ力そのものは一夜で変わるものではない。

日経平均構成企業のEPS（1株当たり利益）は足元でおよそ2550円前後。来期は10％増益の見通しがコンセンサスとなっており、2700円台が視野に入っている。政治が混乱しても「実力」としての企業収益の基調は力強いものがある。

一方で、実力に対して株価がどこまで買われているかを示すPER（株価収益率）は、アベノミクス以降、おおむね11〜16倍のレンジで推移してきたが、10月9日には一時18.85倍まで駆け上がった。

この高PERが定着するかどうか――それこそが「誰が首相になるか」によって左右される部分だ。

成長投資と財政拡大に市場が確信を持てるなら、高PERが定着する。逆に、政策の推進力が鈍れば、企業の実力値であるEPSは変わらずとも、PERが低下し、株価は一時的に“割安方向”に調整するだろう。

しかし、政局が変わっても、企業の基礎体力が揺るがず、着実に利益を伸ばしていけば、株式市場はいずれその現実を冷静に評価していく。

注意点を指摘するとすれば、金利上昇リスクか。財政拡大路線により、国債需給の不均衡が顕在化すれば、長期金利が上昇する可能性があり、株価の割高感を意識させる局面もありうるだろう。

したがって、政治が財政拡大路線を取るにしても、「ワイズスペンディング（賢い支出）」のメッセージをきちんと海外投資家に打ち出せるかが、焦点になる。

政策連動型セクターを狙う

今回の政局を経て、注目すべきは「政策の骨格」だ。ここでは、当面の混乱を乗り越えたあと、市場が再び上昇に向かうときに主役となるセクターを整理しておきたい。高市政策と玉木政策は日本の技術力を高める方向で共通している。

【科学技術・次世代エネルギー】

原発再稼働、核融合、ペロブスカイト太陽電池、次世代半導体など、供給力強化と脱炭素の両立を担う分野。これらはサナエノミクスの「成長投資」路線の中心であり、政策支援が継続すれば、研究・設備投資が企業価値を押し上げる。

【経済安全保障・通信インフラ】

防衛関連、サイバー防衛、衛星通信、海底ケーブル保護といった領域は、安全保障政策の中核に位置づけられる。国家情報局の設立構想やスパイ防止法議論が再燃すれば、関連株への資金流入が見込まれる。

【内需・子育て支援関連】

高市政策では、ベビーシッター費用控除、児童手当拡充、所得減税など、家計支援策が広がれば、教育・保育・生活関連サービスに波及。玉木政策で消費減税をめぐる議論や年収の壁の引き上げは、一定の政策リスクを伴いながらも消費や内需セクターを下支えする。

【高配当・資本効率改善銘柄】

高市氏・玉木氏政策にかかわらず、民間企業の独自努力は継続される。ガバナンス改革が進むなかで、多くの企業は自社株買い・DOE（株主資本配当率）を軸に還元強化を続けるだろう。政局の荒波にも左右されにくく、海外投資家からの安定資金が流入しやすい。

賃上げの機運が追い風に

政治の一時的な混乱は、投資のチャンスにもなる。日本企業の基礎体力は、政局の混乱とは裏腹に着実に強化されている。

日銀短観（9月調査）によれば、大企業製造業の2025年度想定為替レートは1ドル＝145.68円台。足元の実勢レート（150円台前半）はそこから大きく円安に振れており、輸出企業にとっては採算面での追い風が吹いている。

また、日銀短観（9月調査）によれば、2025年度の全規模・全産業の設備投資計画（ソフトウェア・研究開発含む、除く土地）は前年比＋9.5％と2桁増を維持。大企業・製造業では＋9.9％、大企業・非製造業でも＋12.3％と、いずれも高水準だ。企業の投資マインドは冷え込むどころか、むしろ将来の生産性向上に向けた「攻めの投資」が続いている。

さらに注目すべきは、賃上げの広がりである。連合の2025年春闘では、平均賃上げ率は＋5.25％と、34年ぶりの高水準を維持。賃上げが一過性ではなく構造的なコスト転嫁・需要循環として定着しつつある。

加えて、上場企業の配当総額は過去最高を更新中。2026年3月期の配当総額は19兆9900億円（前期比3%増）の見込みだ。東証プライム上場企業の自社株買い額も、2024年度に初めて10兆円台を突破し、資本効率の改善が鮮明になっている。

企業が利益を成長投資・賃上げ・株主還元の三本柱で活用する構造が定着しつつあるのだ。こうしたファンダメンタルズの強さこそが、「政治のノイズに揺らがない日本株」の底流である。

政治の混乱は新たな起点でもある

政局の不透明感は市場に短期的なボラティリティーをもたらすが、長期的には構造転換の一過程にすぎない。

今のところのメインシナリオである、高市氏の成長投資路線も、玉木氏の中間層重視政策も、方向性としては「財政を通じた経済再設計」で共通している。財政支出が成長投資や社会基盤整備に向かうなら、日本経済の体質はむしろ強化される。

仮に「野党統一」の動きの中で、国民民主党が掲げるエネルギー政策や安全保障の現実的路線が埋没するようなことになれば、日本経済の先行きには不透明感が広がるだろう。もっとも、現時点でその可能性は極めて低いとみられる。

「5万円」という数字は象徴にすぎない。

誰が首相でも、企業は動き続ける。

政治の季節を迎えても、日本経済のエンジンは止まらない。

（馬渕 磨理子 ： 日本金融経済研究所 代表理事、大阪公立大学 客員准教授）