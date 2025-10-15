日本テレビとフジテレビが連続ドラマで激突している水曜夜10時。10月8日にスタートした日テレの「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の平均視聴率は世帯4.7％、個人2.5％で、フジの「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」の第2話（世帯4.4％、個人2.3％）を少し上回った。

「連ドラの第2話は数字を落とすのが通例なので、比較してもしょうがないですが、日テレとしては“してやったり”でしょう。というのも、前評判では三谷幸喜脚本、菅田将暉や二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波など豪華キャストを揃えた『もしがく』が圧倒していましたから」（スポーツ紙芸能デスク）

「ESCAPE」は、ダブル主演の桜田ひより（22）と佐野勇斗（27＝写真）が演じる“人質と誘拐犯”の奇妙な逃亡劇で、《心震わす！ ノンストップヒューマンサスペンス！》（公式サイトから）。春ドラマでテレビ朝日の「誘拐の日」があったばかりとあって、前評判の差は明らかだった。



が、始まってみると「もしがく」はまさかの5％台スタート。ネットの評価も《キャストがすごいだけ》《面白さがわからないので次は見ないかも》という否定的な声が目立った。“後攻”の「ESCAPE」も視聴率は決して高いとはいえないが、《意外と面白かった》《テンポがいいし、次も気になる》なんて好意的な声が優勢だ。レビューサービスFilmarksでの評価は5点満点で3.7、「もしがく」の2.9を上回っている（10月14日現在）。

■「結局、見る人の好みによって評価が分かれているだけ」

テレビコラムニストの亀井徳明氏は「そういう数字は、楽しんで見ている人には関係ない話ですが」と前置きしたうえで、こう語る。

「初回では、豪華キャストの顔見せ的な展開がストーリーを邪魔したように見えた『もしがく』よりも、早々に主役の2人にフォーカスしてラスト直前に謎の人物を畳みかけてきた『ESCAPE』のほうがテンポが良かったように思います。でも『もしがく』の第1話はいわば“プロローグ”で、第2話で本格的に物語が動き出す作りだったので、本当の面白さはこれから。一方の『ESCAPE』は日テレお得意の“考察誘導”ですが、しょっぱなから桜田さんが佐野さんを投げ飛ばし、ちょいちょい“サイコメトリー”の能力を匂わせるカットを挟み込んだからでしょうか、どこか昔の“土9”的な香りも。結局、見る人の好みによって評価が分かれているだけ」

第1話、第2話とも放送時間を拡大したフジに対して、初回を前時間の番組「上田と女が吠える夜」と抱き合わせたスペシャル番組として編成した日テレ。

「局としてはお互いを意識しないはずはない。大物脚本家と豪華キャストで“横綱相撲”を取ろうとするフジと、“抱き合わせ編成”に加えて画面上に再度テロップを表示させるなどテクニックを駆使する日テレ。やはり勝負の行方は気になりますよ」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

水曜ドラマ対決はまだ始まったばかり。果たして視聴者の心を掴むのはどっち？

