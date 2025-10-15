「ワンチャン大丈夫だと」高齢女性から現金盗んだ疑いで男子高校生を逮捕…カードと通帳だまし取り現金引き出す　「高校生歓迎」「給料手渡し」SNSを見て応募

高齢の女性にウソの電話をかけ、キャッシュカードなどをだまし取り現金を盗んだ疑いで、17歳の男子高校生が逮捕されました。

捜査関係者によりますと、神奈川県の男子高校生（17）は、2025年8月、仲間と共謀し、東京・東大和市に住む80代の女性にウソの電話をかけ、キャッシュカード3枚と通帳をだまし取り、ATMで現金を引き出すなどあわせて66万円を盗んだ疑いが持たれています。

少年は、特殊詐欺の「受け子」と「出し子」役で、息子の上司を装い女性宅を訪れていて、防犯カメラなどの捜査から関与が浮上しました。

少年は、SNSで、「高校生歓迎」「給料手渡し」などの投稿を見て応募し、秘匿性の高いアプリを使って指示を受けていたということです。

少年は調べに対し、「詐欺の仕事ということは最初から分かっていました。ワンチャン大丈夫だと思い、やってしまいました。小遣い目的だった」と容疑を認めています。

警察は、実行役の少年以外に別に指示役がいるとみて捜査しています。