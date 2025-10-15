「親を介護で殺したくない」年700件の相談を受ける専門家が語る“愛情が強いほど虐待に走る”介護の罠
企業で働く人の4割が「親の介護が心配」と答える時代。しかし、実際に介護が始まった時、あなたは上司に「介護を始めます」と言えるだろうか。「キャリアが断たれるのでは」「プロジェクトから外されるのでは」-そんな不安から、一人で抱え込む人がほとんどだ。
◆虐待は圧倒的に家庭で起きる
NPO法人「となりのかいご」の代表理事で、仕事と介護を並行する「ワーキングケアラー」の両立支援を行う、社会福祉士で介護福祉士の川内潤氏（45歳）に話を聞いた。
川内氏は、年間700件もの個別相談を受け、これまで累計4000件超の相談に対応してきた。2025年3月には、経営者・人事関係者・そして介護世代の会社員に向け『上司に「介護始めます」と言えますか？ 〜信じて働ける会社がわかる』を上梓した。企業向けセミナーも多数開催し、介護離職や虐待の予防に取り組んでいる。
令和5年度の厚生労働省の調査では、介護施設従事者等による虐待は1,123件、養護者（家族等）による虐待判断件数は17,100件と、虐待は圧倒的に家庭で起きる（厚生労働省「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果より）。
川内氏は「介護は愛情があればあるほど、間違った方向に向かいやすい」と警鐘を鳴らす。
◆訪問入浴の現場で目の当たりにした家族からの虐待の実態
神奈川県で生まれ育った川内氏。高校時代は器械体操に熱中していたが、ケガで車椅子生活を経験する。この体験が、のちの福祉への道筋を決定づけた。父親が訪問入浴サービス事業所を運営していた家庭環境もあったが、川内氏が福祉に興味を持ったのは「自分自身の障がい体験」だった。
高校卒業後、上智大学文学部社会福祉学科に進学し、福祉の道を志した。卒業後は、外資系コンサルティング会社勤務などを経て、父の事業所に就職し、介護業界へ。
「自宅にうかがい、寝たきりの方をお風呂にご入浴いただく仕事でした。その現場で、家族による虐待を日常的に目の当たりにしたんです」
訪問入浴の利用者は、本来なら病院や施設に入っていてもおかしくない、重篤な介護状態の高齢者だった。それを家族が「自宅で最期まで看取りたい」という気持ちで介護していた。
「訪問するケースの一部では、残念ながら、よい介護になっているかというと疑問を持つことがありました。家族はどんどん追い込まれて、ついつい怒鳴ったり手を上げたりすることが、当たり前のように起きていました。構造的におかしいと思ったんです。親のことを大切にしたいという気持ちには、当然、共感します。だけど、そういう気持ちがあればあるほど、追い込まれていく」
この体験が、川内氏の活動の原点となった。28歳の時に市民団体を立ち上げ、家族による虐待を減らすための活動を始めた。
◆企業で出会った虐待予備軍の会社員たち
転機となったのは2013年。ある企業から「社員に介護や認知症の話をしてほしい」と依頼されたことだった。
「最初は、興味を持ってもらえるのか不安でした。意外にも皆さん、真剣に聞いてくださいました。中には『明日にでも仕事を辞めて親の介護をしなければ』と思い詰めている方もいて、まさに『虐待予備軍』だと感じました。この方々に、仕事を辞めて、自分が親を直接介護する以外の選択肢を伝えたいと思いました」
そういった思いから、追い込まれてからの相談を待っているのではなく、企業に出向いて、早期に情報提供しようと思った。
「専門職は『転倒リスクをゼロにする』ような、過保護な介護はしません。本人が望む生活を尊重してサポートします。でも、一生懸命な家族ほど『危険を排除したい』と考える。そのズレが『あのヘルパーは使えない』『ケアマネが言うことを聞かない』という不満を生みます。こうした悪循環に入ってからでは、手遅れなんです」
