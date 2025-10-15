10月13日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。

【写真】リラックスした雰囲気のオフSHOTも掲載

10月11日に、アジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.-』の中国・杭州公演を終えた浜崎。

この日の投稿では、「杭州のリハーサルとかChina TAとの思い出とか」とコメントし、ほっそりとしたお腹をチラ見せした真剣な表情のリハーサルショットや、車内でリラックスしている様子などを複数掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「美しすぎます」「どの瞬間も素敵」「姫綺麗」「笑顔に癒される」「リハ中のあゆ大好き」などの反響が寄せられている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。現在開催中のアジアツアーは、昨年秋にスタートした『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 A(ロゴ) 〜I am ayu〜』の“エピソード2”として、ステージ、セットリスト、演出全てを新しく進化させて再始動させたもので、次回は10月18日に宮城・仙台サンプラザホールで公演を予定している。

