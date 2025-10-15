ブラジル戦逆転勝利に貢献の日本代表MF伊東純也が負傷を報告「なるべく早く戻れるように…」
日本代表MF伊東純也（ヘンク／ベルギー）が、負傷したことを明かした。
日本代表は14日に行われたキリンチャレンジカップ2025でブラジル代表に3ー2で逆転勝利を収めた。この試合にベンチスタートとなった伊東は54分から久保建英との交代で途中出場を果たし、中村敬斗の同点ゴール、上田綺世の逆転ゴールをアシストし、ブラジル戦初勝利の立役者となっていた。
しかし、試合終盤に足を気にしている仕草を見せていた伊東は、試合後にミックスゾーン（取材対応エリア）に姿を見せず。日本サッカー協会（JFA）のスタッフから右足の検査のため病院へ向かったことが明かされていた。
状態に注目が集まっているなか、伊東は自身の公式インスタグラムを更新。「少し怪我をしてしまいました。なるべく早く戻れるように頑張ります！！」と負傷していたことを明らかにした。
【動画】伊東純也がブラジル戦で2アシスト！
⚽️キリンチャレンジカップ2025🏆— テレ朝サッカー (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
サッカー王国相手に歴史的初勝利へ‼
後半１７分#堂安律 と #伊東純也 と繋いで
最後は #中村敬斗 がゴールで同点‼
🇯🇵日本２−２ブラジル🇧🇷#テレビ朝日 系列地上波にて生中継📺⚡#JFA #サッカー日本代表#テレ朝サッカー #サッカー pic.twitter.com/139sPaEXXs
⚽️キリンチャレンジカップ2025🏆— テレ朝サッカー (@tvasahi_soccer) October 14, 2025
サッカー王国相手に歴史的初勝利へ‼
後半２６分#伊東純也 のコーナーキックに
最後は #上田綺世 がヘディングでゴール‼
ついに逆転‼
🇯🇵日本３−２ブラジル🇧🇷#テレビ朝日 系列地上波にて生中継📺⚡#JFA #サッカー日本代表#テレ朝サッカー #サッカー pic.twitter.com/pJE837Rjpx