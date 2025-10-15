実業家の黄皓さんは10月12日、自身のInstagramを更新。娘にキスをしている写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：黄皓さん公式Instagramより）

実業家の黄皓さんは10月12日、自身のInstagramを更新。抱っこしている娘にキスをする様子を公開しました。

【写真】黄皓にキスされ笑顔の娘

「パパママ似て美人さんですよね」

黄皓さんは「『愛してる』の言葉じゃ足りないくらいに君が好き。『愛してる』の言葉を100万回君に送ろう。毎日笑顔にしてくれてありがとう」とつづり、3枚の写真を投稿。娘を抱っこして、キスをしているショットです。娘もうれしそうな表情を見せており、とても癒されます。

コメントでは「ホンマにめっちゃ可愛い」「パパママ似て美人さんですよねっ。これからの成長が楽しみですねっ」「本当に美人」「将来楽しみな美しさです」「口角とか輪郭とかもうすでに常にかわいい」「癒しです」「メロメロぱぱさんですね」「かわいいすwwコウコウさんが」と、絶賛の声が寄せられました。

「妻が家族で箱根に連れてきてくれた」

4日には「39歳の誕生日に妻が家族で箱根に連れてきてくれた　初めてぽうちゃまも連れて家族三人で旅行これて心身共に満たされた」とつづり、妻と娘とのスリーショットを公開していた黄皓さん。家族の仲の良さが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)