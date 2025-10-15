サッカーの2026年W杯北中米大会アフリカ予選が14日に行われ、コートジボワールとセネガル、南アフリカが本大会出場を決めた。F組のコートジボワールはケニアを3―0で破って8勝2分けの勝ち点26とし、3大会ぶり4度目の出場。B組のセネガルはモーリタニアに4―0で快勝し、7勝3分けの勝ち点24で3大会連続4度目の本大会に駒を進めた。C組の南アフリカはルワンダを3―0で下し、5勝3分け2敗の勝ち点18で4大会ぶり4度目の出場を決めた。

アフリカ予選は9組に分かれたリーグ戦で各組1位が出場権を獲得。各組2位の中で上位4チームがプレーオフに進出し、勝者が大陸間プレーオフに進む。この日でリーグ戦は終了して各組1位の9チームが出そろい、プレーオフにはコンゴ、ナイジェリア、ガボン、カメルーンの出場が決まった。

【W杯出場を決めている国】

▼開催国＝米国、メキシコ、カナダ

▼アジア＝日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリア、カタール、サウジアラビア

▼オセアニア＝ニュージーランド

▼南米＝アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ

▼アフリカ＝モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カボベルデ、南アフリカ、コートジボワール、セネガル

▼欧州＝イングランド