◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に先発。初回に先頭打者本塁打を浴びた。

初回、先頭打者・チョウリオへの第1球、低めに96・9マイル（約155・9キロ）の直球を投じたが、弾き返されてしまい右中間スタンドへソロを被弾。わずか1球で先制点を失うまさかの立ち上がりとなった。それでも後続を冷静に3人で打ち取り、最少失点で切り抜けた。

ブルワーズとは今年7月にも対戦しているが、日米通じて自己最短となる2/3回を4安打5失点KOされた。「前回はかなりうまくいかなかったですけど今は違うピッチングができると思う。何としても負けるわけにはいかない」とリベンジに燃えている。

前回登板となった8日（同9日）のフィリーズとの地区シリーズ第3戦は、4回0/3を投げ6安打3失点で自身ポストシーズン初黒星を喫し「「点した回に甘いボールをホームラン打たれて、少しボールが甘くなって」と反省した。

「かなり伸びて明るくなっちゃったので少し暗めにして」と地区シリーズまでは金髪だったが、NLCSを前に黒髪に一新。イメチェンした山本が第2戦もチームを勝利に導く覚悟だ。