『SEVENTEEN: OUR CHAPTER』ディズニープラス で独占配信決定!!

動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて、オリジナルドキュメンタリーシリーズ『SEVENTEEN: OUR CHAPTER』が11月7日（金）より独占配信される。（全4話・毎週金曜1話ずつ配信）。

2015年5月26日のデビューから10年という節目を迎えた13人組グループSEVENTEEN。11月27日から日本ツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』を控える中、トップアイドルとして常に全力で走り続けてきた彼らの素顔に迫る本作の配信が決定した。

本作では、葛藤と成長、未来への決意、そしてファン「CARAT」への想いを描き出す。個々の活動を展開しながらも変わらぬ絆で結ばれたメンバーたちの姿を、撮り下ろしのインタビュー映像を通じて赤裸々に映し出す。

さらに、5thアルバム『HAPPY BURSTDAY』のメイキング、『SEVENTEEN in CARAT LAND』の舞台裏、ワールドツアー『RIGHT HERE』のハイライトなど、ディズニープラス限定の貴重な映像も盛り込まれている。

公開されたティザービジュアルは、ステージ上で微笑むメンバーと、彼らを照らすCARATたちのライトスティックの光が印象的な一枚。10年間築き上げてきたSEVENTEENとCARATの強い絆を象徴するビジュアルとなっている。

同時に解禁されたティザー映像では、デビューからの10年を振り返るメンバーたちの姿が映し出される。「どこまで行けるかな？」「いつまでできるかな？」「正直に言うべきか？」といった本音の言葉とともに、ライブ映像や練習風景、懐かしい瞬間が交錯。「僕らの10年はCARATのために」と語る彼らの真摯な想いが胸を打つ。

13人の強い絆が生み出した10年を経て、「新たなSEVENTEENの始まりだ」と語る姿から、これからの10年に向けた新たな章の幕開けを予感させる。彼らの“今”と未来への決意、そのすべてに迫る心揺さぶるドキュメンタリーとなっている。